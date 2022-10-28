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Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827394411.html
Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона
Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона - РИА Новости, 28.10.2022
Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона
Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:23
2022-10-28T03:23
специальная военная операция на украине
екатерина губарева
владимир сальдо
херсонская область
украина
россия
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России."На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь все работает и функционирует", - сказала Губарева. Однако, по её словам, количество пансионатов и гостиниц на левом берегу "не так велико", чтобы можно было разместить всех, кого перемещают с правого берега, "поэтому везем людей в ближайшие регионы России".По ее словам, в области остались госслужащие, аппарат правительства и другие службы по обеспечению жизнедеятельности.
https://ria.ru/20221027/pereprava-1827379426.html
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екатерина губарева, владимир сальдо, херсонская область , украина, россия, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Екатерина Губарева, Владимир Сальдо, Херсонская область , Украина, Россия, В мире, Безопасность
03:23 28.10.2022
 
Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона

Замглавы Херсонской области: необходимости вывозить жителей левобережной части региона нет

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России.
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"На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь все работает и функционирует", - сказала Губарева. Однако, по её словам, количество пансионатов и гостиниц на левом берегу "не так велико", чтобы можно было разместить всех, кого перемещают с правого берега, "поэтому везем людей в ближайшие регионы России".
По ее словам, в области остались госслужащие, аппарат правительства и другие службы по обеспечению жизнедеятельности.
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Специальная военная операция на УкраинеЕкатерина ГубареваВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаРоссияВ миреБезопасность
 
 
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