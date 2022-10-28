https://ria.ru/20221028/svo-1827394411.html

Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона

Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона - РИА Новости, 28.10.2022

Власти Херсонской области прояснили ситуацию на левом береге региона

Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:23

2022-10-28T03:23

2022-10-28T03:23

специальная военная операция на украине

екатерина губарева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, заявила РИА Новости заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России."На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь все работает и функционирует", - сказала Губарева. Однако, по её словам, количество пансионатов и гостиниц на левом берегу "не так велико", чтобы можно было разместить всех, кого перемещают с правого берега, "поэтому везем людей в ближайшие регионы России".По ее словам, в области остались госслужащие, аппарат правительства и другие службы по обеспечению жизнедеятельности.

https://ria.ru/20221027/pereprava-1827379426.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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екатерина губарева, владимир сальдо, херсонская область , украина, россия, в мире, безопасность