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В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827393830.html
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец - РИА Новости, 28.10.2022
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец
Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" показывали документальные фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и "Украинскую повстанческую армию"*... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:08
2022-10-28T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
степан бандера
украина
россия
донецкая народная республика
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" показывали документальные фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*), рассказал РИА Новости освобожденный военнослужащий Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий."У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций… Нас просвещали по поводу истории УПА*. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино, про Бандеру", — сказал военный.По его словам, отказаться от просмотра таких фильмов было нельзя — надзиратели следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал.Степан Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов"* (ОУН*). Он также стал одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии*", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда жертвами зверских убийств стали и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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в мире, степан бандера, украина, россия, донецкая народная республика, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Степан Бандера, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
03:08 28.10.2022 (обновлено: 05:07 28.10.2022)
 
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец

Освобожденный боец Егильницкий: в украинском плену людям показывали фильмы про Бандеру

CC0 / / Степан Бандера
Степан Бандера - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
CC0 / /
Степан Бандера. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" показывали документальные фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*), рассказал РИА Новости освобожденный военнослужащий Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий.
"У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций… Нас просвещали по поводу истории УПА*. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино, про Бандеру", — сказал военный.
По его словам, отказаться от просмотра таких фильмов было нельзя — надзиратели следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал.
"В итоге смотрели все. <...> Когда мы попали в плен, нас спрашивали, в том числе, видели ли мы фашистов… Так вот когда нас привезли во Львов, мы поняли, что мы имеем дело с натуральными бандеровцами", — отметил бывший пленный.
Степан Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов"* (ОУН*). Он также стал одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии*", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда жертвами зверских убийств стали и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтепан БандераУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистов
 
 
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