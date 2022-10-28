https://ria.ru/20221028/svo-1827393830.html

В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец

В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец - РИА Новости, 28.10.2022

В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец

Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" показывали документальные фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и "Украинскую повстанческую армию"*... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:08

2022-10-28T03:08

2022-10-28T05:07

специальная военная операция на украине

в мире

степан бандера

украина

россия

донецкая народная республика

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" показывали документальные фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*), рассказал РИА Новости освобожденный военнослужащий Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий."У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций… Нас просвещали по поводу истории УПА*. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино, про Бандеру", — сказал военный.По его словам, отказаться от просмотра таких фильмов было нельзя — надзиратели следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал.Степан Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов"* (ОУН*). Он также стал одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии*", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда жертвами зверских убийств стали и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, степан бандера, украина, россия, донецкая народная республика, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов