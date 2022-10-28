https://ria.ru/20221028/svo-1827393830.html
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец - РИА Новости, 28.10.2022
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец
Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" показывали документальные фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и "Украинскую повстанческую армию"*... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:08
2022-10-28T03:08
2022-10-28T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
степан бандера
украина
россия
донецкая народная республика
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597801880_0:0:603:340_1920x0_80_0_0_40e06b63572b951db80d0f01932e39ef.jpg
ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" показывали документальные фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*), рассказал РИА Новости освобожденный военнослужащий Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий."У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций… Нас просвещали по поводу истории УПА*. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино, про Бандеру", — сказал военный.По его словам, отказаться от просмотра таких фильмов было нельзя — надзиратели следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал.Степан Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов"* (ОУН*). Он также стал одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии*", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда жертвами зверских убийств стали и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597801598_0:60:360:330_1920x0_80_0_0_dade234cd70e4c577ebf68e112ba3edd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, степан бандера, украина, россия, донецкая народная республика, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Степан Бандера, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
03:08 28.10.2022 (обновлено: 05:07 28.10.2022)
В плену на Украине показывают фильмы про Бандеру, заявил освобожденный боец
Освобожденный боец Егильницкий: в украинском плену людям показывали фильмы про Бандеру