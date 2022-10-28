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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827389885.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти - РИА Новости, 28.10.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:17
2022-10-28T01:17
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
киев
черкасская область
киевская область
николаевская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.Также сообщения о воздушной тревоге опубликованы в каналах главы Николаевской обладминистрации Виталия Кима, Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, а также военной администрации Киевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
черкасская область
киевская область
николаевская область
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в мире, жкх, украина, киев, черкасская область, киевская область, николаевская область, полтавская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Киев, Черкасская область, Киевская область, Николаевская область, Полтавская область, Происшествия
01:17 28.10.2022
 
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти

Власти Киева и еще четырех областей Украины сообщили о воздушной тревоге

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.
Также сообщения о воздушной тревоге опубликованы в каналах главы Николаевской обладминистрации Виталия Кима, Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, а также военной администрации Киевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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