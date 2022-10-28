https://ria.ru/20221028/svo-1827389885.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти - РИА Новости, 28.10.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти

Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T01:17

2022-10-28T01:17

2022-10-28T01:17

специальная военная операция на украине

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николаевская область

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.Также сообщения о воздушной тревоге опубликованы в каналах главы Николаевской обладминистрации Виталия Кима, Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, а также военной администрации Киевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтавская область

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