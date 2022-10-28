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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти - РИА Новости, 28.10.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:17
2022-10-28T01:17
2022-10-28T01:17
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киевская область
николаевская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.Также сообщения о воздушной тревоге опубликованы в каналах главы Николаевской обладминистрации Виталия Кима, Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, а также военной администрации Киевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщили власти
Власти Киева и еще четырех областей Украины сообщили о воздушной тревоге