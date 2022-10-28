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Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР

Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022

Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР

Украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости разведчик группировки "Отважные",... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T00:23

2022-10-28T00:23

2022-10-28T00:37

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донбасс

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украина

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ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости разведчик группировки "Отважные", находящийся на красно-лиманском направлении в Донбассе."В последние дни — да, пытается чаще контратаковать позиции наших войск, искать слабые места в обороне... Это все вскрывается на ранних подходах, весь его замысел сразу нам становится ясен и понятен. Принимаются все меры по уничтожению противника", — рассказал разведчик.Собеседник агентства отметил, что, несмотря на большую протяженность линии обороны, любые передвижения или попытки противника углубиться в нее заранее вскроются. Кроме того, предупредил разведчик, военные предпримут все необходимые меры по противодействию этим попыткам, поэтому ни одно действие противника не пройдет незамеченным."Наша линия обороны проходит по большому участку фронта, поэтому если где-то будет передвижение войск, если где-то будет их уход, также все будет фиксироваться и подано старшим начальникам, которые будут принимать соответствующие решения по нашей перегруппировке или по усилению одного из участков. Поэтому противник не сможет оказаться в каком-то месте внезапно незамеченным, это будет заранее вскрыто и этот участок фронта будет усилен", — сообщил боец группировки "Отважные".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, украина