Рейтинг@Mail.ru
Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/svo-1827386791.html
Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР
Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022
Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР
Украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости разведчик группировки "Отважные",... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T00:23
2022-10-28T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21bfac74755a4bbee98e33ca9934640c.jpg
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости разведчик группировки "Отважные", находящийся на красно-лиманском направлении в Донбассе."В последние дни — да, пытается чаще контратаковать позиции наших войск, искать слабые места в обороне... Это все вскрывается на ранних подходах, весь его замысел сразу нам становится ясен и понятен. Принимаются все меры по уничтожению противника", — рассказал разведчик.Собеседник агентства отметил, что, несмотря на большую протяженность линии обороны, любые передвижения или попытки противника углубиться в нее заранее вскроются. Кроме того, предупредил разведчик, военные предпримут все необходимые меры по противодействию этим попыткам, поэтому ни одно действие противника не пройдет незамеченным."Наша линия обороны проходит по большому участку фронта, поэтому если где-то будет передвижение войск, если где-то будет их уход, также все будет фиксироваться и подано старшим начальникам, которые будут принимать соответствующие решения по нашей перегруппировке или по усилению одного из участков. Поэтому противник не сможет оказаться в каком-то месте внезапно незамеченным, это будет заранее вскрыто и этот участок фронта будет усилен", — сообщил боец группировки "Отважные".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de04e3f473a521476fcd442f6ce7c8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донбасс, Россия, Украина
00:23 28.10.2022 (обновлено: 00:37 28.10.2022)
 
Разведчик рассказал о пресечении попыток ВСУ зайти в ЛНР

Разведка группировки "Отважные" пресекает любые попытки украинских войск зайти в ЛНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости разведчик группировки "Отважные", находящийся на красно-лиманском направлении в Донбассе.
"В последние дни — да, пытается чаще контратаковать позиции наших войск, искать слабые места в обороне... Это все вскрывается на ранних подходах, весь его замысел сразу нам становится ясен и понятен. Принимаются все меры по уничтожению противника", — рассказал разведчик.
Собеседник агентства отметил, что, несмотря на большую протяженность линии обороны, любые передвижения или попытки противника углубиться в нее заранее вскроются. Кроме того, предупредил разведчик, военные предпримут все необходимые меры по противодействию этим попыткам, поэтому ни одно действие противника не пройдет незамеченным.
"Наша линия обороны проходит по большому участку фронта, поэтому если где-то будет передвижение войск, если где-то будет их уход, также все будет фиксироваться и подано старшим начальникам, которые будут принимать соответствующие решения по нашей перегруппировке или по усилению одного из участков. Поэтому противник не сможет оказаться в каком-то месте внезапно незамеченным, это будет заранее вскрыто и этот участок фронта будет усилен", — сообщил боец группировки "Отважные".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала