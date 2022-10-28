https://ria.ru/20221028/suek-1827440275.html

Топ-менеджер СУЭК признан лучшим в России GR-директором

Топ-менеджер СУЭК признан лучшим в России GR-директором - РИА Новости, 28.10.2022

Топ-менеджер СУЭК признан лучшим в России GR-директором

Заместитель генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), директор по связям и коммуникаций Сергей Григорьев признан лучшим в России РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:31

2022-10-28T11:31

2022-10-28T18:43

новости суэк

россия

сибирская угольная энергетическая компания

сергей григорьев

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), директор по связям и коммуникаций Сергей Григорьев признан лучшим в России директором по отношениям с органами власти, сообщает пресс-служба СУЭК.Топ-менеджер СУЭК стал победителем рейтинга"Топ1000 российских менеджеров" – единственного в стране исследования работы российских управленцев, выявляющего лидеров в отраслях и по направлениям. Рейтинг ежегодно формируется Ассоциацией менеджеров и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.Григорьев в беседе с журналистами прокомментировал важность для бизнеса построения конструктивного взаимодействия с государственными органами."С властью нужно разговаривать. Надо очень конструктивно излагать потребности и задачи, которые стоят перед компанией. Вместе с тем мы понимаем необходимость диалога с властью. Главное - слышать друг друга. Есть диалог – есть плодотворная совместная работа", - сказал представитель СУЭК.

https://ria.ru/20220930/laureat-1820730271.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сибирская угольная энергетическая компания, сергей григорьев