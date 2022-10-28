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Топ-менеджер СУЭК признан лучшим в России GR-директором
Топ-менеджер СУЭК признан лучшим в России GR-директором - РИА Новости, 28.10.2022
Топ-менеджер СУЭК признан лучшим в России GR-директором
Заместитель генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), директор по связям и коммуникаций Сергей Григорьев признан лучшим в России РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:31
2022-10-28T11:31
2022-10-28T18:43
новости суэк
россия
сибирская угольная энергетическая компания
сергей григорьев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), директор по связям и коммуникаций Сергей Григорьев признан лучшим в России директором по отношениям с органами власти, сообщает пресс-служба СУЭК.Топ-менеджер СУЭК стал победителем рейтинга"Топ1000 российских менеджеров" – единственного в стране исследования работы российских управленцев, выявляющего лидеров в отраслях и по направлениям. Рейтинг ежегодно формируется Ассоциацией менеджеров и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.Григорьев в беседе с журналистами прокомментировал важность для бизнеса построения конструктивного взаимодействия с государственными органами."С властью нужно разговаривать. Надо очень конструктивно излагать потребности и задачи, которые стоят перед компанией. Вместе с тем мы понимаем необходимость диалога с властью. Главное - слышать друг друга. Есть диалог – есть плодотворная совместная работа", - сказал представитель СУЭК.
https://ria.ru/20220930/laureat-1820730271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сибирская угольная энергетическая компания, сергей григорьев
Новости СУЭК, Россия, Сибирская угольная энергетическая компания, Сергей Григорьев
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), директор по связям и коммуникаций Сергей Григорьев признан лучшим в России директором по отношениям с органами власти, сообщает пресс-служба СУЭК.
Топ-менеджер СУЭК
стал победителем рейтинга"Топ1000 российских менеджеров" – единственного в стране исследования работы российских управленцев, выявляющего лидеров в отраслях и по направлениям. Рейтинг ежегодно формируется Ассоциацией менеджеров и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.
Григорьев в беседе с журналистами прокомментировал важность для бизнеса построения конструктивного взаимодействия с государственными органами.
"С властью нужно разговаривать. Надо очень конструктивно излагать потребности и задачи, которые стоят перед компанией. Вместе с тем мы понимаем необходимость диалога с властью. Главное - слышать друг друга. Есть диалог – есть плодотворная совместная работа", - сказал представитель СУЭК.