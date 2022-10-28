21:43 28.10.2022 (обновлено: 22:49 28.10.2022)
СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30
СК: экипаж разбившегося в Иркутске Су-30 мог потерять сознание из-за поломки оборудования
Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. СК России проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30, разбившегося в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. <...> В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением", — говорится в сообщении.
Следствие проверяет сотрудников Иркутского авиационного завода на нарушения правил безопасности при производстве и обслуживании таких систем.
Двадцать третьего октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал.
Черные ящики разбившегося самолета доставили для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах. Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для получения из них информации.
После крушения следователи завели уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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