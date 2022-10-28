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СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30 - РИА Новости, 28.10.2022
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СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30
СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30 - РИА Новости, 28.10.2022
СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30
СК России проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30, разбившегося в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:43
2022-10-28T22:49
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. СК России проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30, разбившегося в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства.Следствие проверяет сотрудников Иркутского авиационного завода на нарушения правил безопасности при производстве и обслуживании таких систем.Двадцать третьего октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал. Черные ящики разбившегося самолета доставили для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах. Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для получения из них информации.После крушения следователи завели уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20221024/krushenie-1826219176.html
https://ria.ru/20221025/su-30-1826655300.html
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
21:43 28.10.2022 (обновлено: 22:49 28.10.2022)
 
СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30

СК: экипаж разбившегося в Иркутске Су-30 мог потерять сознание из-за поломки оборудования

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкОбломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. СК России проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30, разбившегося в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. <...> В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением", — говорится в сообщении.

Следствие проверяет сотрудников Иркутского авиационного завода на нарушения правил безопасности при производстве и обслуживании таких систем.
Двадцать третьего октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал.
Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
Черные ящики разбившегося самолета доставили для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах. Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для получения из них информации.
После крушения следователи завели уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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