https://ria.ru/20221028/su-30-1827675813.html

СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30

СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30 - РИА Новости, 28.10.2022

СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30

СК России проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30, разбившегося в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:43

2022-10-28T21:43

2022-10-28T22:49

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. СК России проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30, разбившегося в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства.Следствие проверяет сотрудников Иркутского авиационного завода на нарушения правил безопасности при производстве и обслуживании таких систем.Двадцать третьего октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал. Черные ящики разбившегося самолета доставили для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах. Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для получения из них информации.После крушения следователи завели уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20221024/krushenie-1826219176.html

https://ria.ru/20221025/su-30-1826655300.html

иркутск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске