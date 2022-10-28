https://ria.ru/20221028/ssha-1827663634.html

TAC: США катятся к финансовому армагеддону из-за Украины

TAC: США катятся к финансовому армагеддону из-за Украины - РИА Новости, 28.10.2022

TAC: США катятся к финансовому армагеддону из-за Украины

Америке следует "свалить" решение украинского кризиса на Европу и перестать ей помогать, чтобы избежать надвигающегося на Штаты финансового армагеддона, пишет... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:10

2022-10-28T20:10

2022-10-28T21:54

в мире

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рональд рейган

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Америке следует "свалить" решение украинского кризиса на Европу и перестать ей помогать, чтобы избежать надвигающегося на Штаты финансового армагеддона, пишет экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для The American Conservative."Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому армагеддону", — отметил Бэндоу.Он напомнил, что президент Джо Байден объявил 2022 финансовый год "хорошим", так как дефицит бюджета составил "всего лишь" 1,4 триллиона долларов. Однако на деле это один из самых неудачных годов — хуже было только в 2009 году, когда бушевал мировой финансовый кризис, а также в 2020 и 2021 — тогда причиной дефицита стала пандемия.Бэндоу напомнил, что внутренний госдолг США превысил 100 процентов ВВП и приближается к 106 процентам — антирекорду послевоенного 1946 года. По прогнозам конгресса, через три десятилетия показатель достигнет 185 процентов. Это приведет к замедлению экономического роста, увеличению процентных выплат внешним кредиторам и другим кризисным явлениям."Представьте себе кризис в стиле Греции, но в крупнейшей и важнейшей экономике мира", — добавил он.Одной из причин такого положения автор назвал военную помощь союзникам — прежде всего европейским странам, которые вопреки обещаниям увеличить оборонные расходы продолжают бездействовать. И даже украинский кризис не заставил их поменять свою позицию. Бэндоу уверен, что так будет продолжаться до тех пор, пока Штаты вмешиваются в дела союзников, тратят на армию больше, чем Европа, и оказывают ей с Украиной военную помощь.Он призвал сократить военное присутствие на континенте и объяснить партнерам, что Штатам нужно заниматься своими проблемами, а не безопасностью европейцев.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220923/nato-1818829397.html

https://ria.ru/20221015/ssha-1824316769.html

https://ria.ru/20221028/migranty-1827620391.html

сша

украина

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в мире, дуг бэндоу, сша, украина, европа, нато, джо байден, рональд рейган