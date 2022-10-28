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В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы - РИА Новости, 28.10.2022
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В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы
В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы - РИА Новости, 28.10.2022
В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы
Китайско-американские отношения переживают переломный момент, Вашингтону следует прекратить пытаться взаимодействовать с Китаем с позиции силы, заявил глава МИД РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:49
2022-10-28T18:49
в мире
цены на нефть
ван и (политик)
китай
вашингтон (штат)
сша
мид кнр
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Китайско-американские отношения переживают переломный момент, Вашингтону следует прекратить пытаться взаимодействовать с Китаем с позиции силы, заявил глава МИД КНР в ходе встречи с послом США в Китае Николасом Бернсом.Ван И также отметил, что будучи двумя крупными державами, Китай и США не смогут друг друга поменять."США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы и постоянно думать о том, как бы подавить и сдержать развитие Китая", - подчеркнул дипломат и выразил надежду на то, что Бернс станет мостом между Пекином и Вашингтоном.
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в мире, цены на нефть, ван и (политик), китай, вашингтон (штат), сша, мид кнр
В мире, Цены на нефть, Ван И (политик), Китай, Вашингтон (штат), США, МИД КНР
18:49 28.10.2022
 
В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы

Глава МИД КНР Ван И призвал США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Китайско-американские отношения переживают переломный момент, Вашингтону следует прекратить пытаться взаимодействовать с Китаем с позиции силы, заявил глава МИД КНР в ходе встречи с послом США в Китае Николасом Бернсом.
"Отношения Китая и США переживают переломный период. Всюду международное сообщество ожидает, что китайско-американские отношения будут развиваться стабильно", - сказал Ван И, слова которого приводит китайское внешнеполитическое ведомство.
Ван И также отметил, что будучи двумя крупными державами, Китай и США не смогут друг друга поменять.
"США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы и постоянно думать о том, как бы подавить и сдержать развитие Китая", - подчеркнул дипломат и выразил надежду на то, что Бернс станет мостом между Пекином и Вашингтоном.
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В миреЦены на нефтьВан И (политик)КитайВашингтон (штат)СШАМИД КНР
 
 
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