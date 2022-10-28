https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html

В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы

В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы - РИА Новости, 28.10.2022

В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы

Китайско-американские отношения переживают переломный момент, Вашингтону следует прекратить пытаться взаимодействовать с Китаем с позиции силы, заявил глава МИД РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:49

2022-10-28T18:49

2022-10-28T18:49

в мире

цены на нефть

ван и (политик)

китай

вашингтон (штат)

сша

мид кнр

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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Китайско-американские отношения переживают переломный момент, Вашингтону следует прекратить пытаться взаимодействовать с Китаем с позиции силы, заявил глава МИД КНР в ходе встречи с послом США в Китае Николасом Бернсом.Ван И также отметил, что будучи двумя крупными державами, Китай и США не смогут друг друга поменять."США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы и постоянно думать о том, как бы подавить и сдержать развитие Китая", - подчеркнул дипломат и выразил надежду на то, что Бернс станет мостом между Пекином и Вашингтоном.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827339285.html

китай

вашингтон (штат)

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, ван и (политик), китай, вашингтон (штат), сша, мид кнр