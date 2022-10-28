В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы
Глава МИД КНР Ван И призвал США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Китайско-американские отношения переживают переломный момент, Вашингтону следует прекратить пытаться взаимодействовать с Китаем с позиции силы, заявил глава МИД КНР в ходе встречи с послом США в Китае Николасом Бернсом.
"Отношения Китая и США переживают переломный период. Всюду международное сообщество ожидает, что китайско-американские отношения будут развиваться стабильно", - сказал Ван И, слова которого приводит китайское внешнеполитическое ведомство.
Ван И также отметил, что будучи двумя крупными державами, Китай и США не смогут друг друга поменять.
"США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы и постоянно думать о том, как бы подавить и сдержать развитие Китая", - подчеркнул дипломат и выразил надежду на то, что Бернс станет мостом между Пекином и Вашингтоном.