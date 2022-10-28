15:49 28.10.2022 (обновлено: 16:16 28.10.2022)
Американский разведчик заявил об уязвимости армии США
Американский разведчик Риттер: США не способны вести полномасштабные военные действия
© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Армия США утратила способность к ведению полномасштабных боевых действий из-за слабой организованности, плохого обучения и оснащения, пишет офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times.
"Сегодня Вооруженные силы США подвергаются растущему риску оказаться неспособными удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов Америки", — утверждает он, ссылаясь на данные "Индекса военной мощи США на 2023 год".
По словам Риттера, во времена холодной войны Соединенные Штаты могли вести "две с половиной войны": участвовать в двух крупных региональных конфликтах и в "удерживающих действиях" — на третьем театре военных действий. Но затем их возможности существенно снизились.
После распада СССР США решили сократить военный потенциал, а затем сосредоточились на глобальной войне против терроризма, подмечает автор. По его мнению, говорить о деградации американской военной мощи можно с момента вторжения в Ирак в 2003 году — тогда численность военнослужащих сократилась в три раза по сравнению с 1991 годом.
"Более того, действующие силы армии США также утратили способность вступить в бой с равными или почти равными силами, такими как Китай, Россия, Северная Корея или даже Иран. Крупномасштабные наземные боевые действия стали для американских военных непосильной задачей из-за несоответствующей организации, оснащения и обучения", — поясняет разведчик.
Он считает, что хотя армия и проходит модернизацию, но "устаревает быстрее, чем обновляется". В подтверждение Риттер приводит доклад стратегического исследовательского института Heritage Foundation, в котором делается вывод о том, что даже один крупный региональный конфликт может оказаться США не по плечу.
Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокую эффективность имеют только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.