https://ria.ru/20221028/ssha-1827555590.html

Американский разведчик заявил об уязвимости армии США

Американский разведчик заявил об уязвимости армии США - РИА Новости, 28.10.2022

Американский разведчик заявил об уязвимости армии США

Армия США утратила способность к ведению полномасштабных боевых действий из-за слабой организованности, плохого обучения и оснащения, пишет офицер американской... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:49

2022-10-28T15:49

2022-10-28T16:16

в мире

сша

ссср

ирак

вооруженные силы сша

heritage foundation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793317474_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_a71b5eb3ec12751ee3a8b890d9754206.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Армия США утратила способность к ведению полномасштабных боевых действий из-за слабой организованности, плохого обучения и оснащения, пишет офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times."Сегодня Вооруженные силы США подвергаются растущему риску оказаться неспособными удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов Америки", — утверждает он, ссылаясь на данные "Индекса военной мощи США на 2023 год".По словам Риттера, во времена холодной войны Соединенные Штаты могли вести "две с половиной войны": участвовать в двух крупных региональных конфликтах и в "удерживающих действиях" — на третьем театре военных действий. Но затем их возможности существенно снизились.После распада СССР США решили сократить военный потенциал, а затем сосредоточились на глобальной войне против терроризма, подмечает автор. По его мнению, говорить о деградации американской военной мощи можно с момента вторжения в Ирак в 2003 году — тогда численность военнослужащих сократилась в три раза по сравнению с 1991 годом."Более того, действующие силы армии США также утратили способность вступить в бой с равными или почти равными силами, такими как Китай, Россия, Северная Корея или даже Иран. Крупномасштабные наземные боевые действия стали для американских военных непосильной задачей из-за несоответствующей организации, оснащения и обучения", — поясняет разведчик.Он считает, что хотя армия и проходит модернизацию, но "устаревает быстрее, чем обновляется". В подтверждение Риттер приводит доклад стратегического исследовательского института Heritage Foundation, в котором делается вывод о том, что даже один крупный региональный конфликт может оказаться США не по плечу.Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокую эффективность имеют только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827532319.html

https://ria.ru/20221028/bomba-1827465046.html

https://ria.ru/20221028/peregovory-1827402440.html

сша

ссср

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ссср, ирак, вооруженные силы сша, heritage foundation