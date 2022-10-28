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Fox News: война Байдена на "уничтожение России" обернулась против США

Fox News: война Байдена на "уничтожение России" обернулась против США - РИА Новости, 28.10.2022

Fox News: война Байдена на "уничтожение России" обернулась против США

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что политика президента Джо Байдена по Украине лишит США дизельного топлива. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:25

2022-10-28T13:25

2022-10-28T14:11

в мире

такер карлсон

джо байден

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что политика президента Джо Байдена по Украине лишит США дизельного топлива."Согласно данным Управления энергетической информации, через 25 дней в стране не останется дизеля. Что же произойдет? Все остановится", — сказал журналист, отметив, что грузовики, поезда, баржи и фермерская техника не смогут работать.Он обратил внимание на то, что это стало следствием введения ограничительных мер против Москвы."Запрет на импорт нефтепродуктов должен был наказать Путина. Что получилось в итоге? Русский рубль стал сильнее, чем год назад. Европейская экономика тем временем разрушается", — сказал телеведущий.По словам Карлсона, продажа нефти из американского стратегического резерва в Китай должна была навредить Кремлю. Но этого не произошло, а США стали беднее, добавил телеведущий.Отвечая на вопрос, чем можно оправдать такие неразумные действия властей, журналист привел заявление конгрессмена от штата Мерилэнд Джейми Раскина, который сказал, что Россия — это ортодоксальная христианская страна с традиционными ценностями, поэтому ее надо уничтожить. При этом, по словам Карлсона, конгрессмен назвал это не обычной войной, а джихадом.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/bayden-1827406431.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/ssha-1827454081.html

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в мире, такер карлсон, джо байден, украина, сша, россия