13:25 28.10.2022 (обновлено: 14:11 28.10.2022)
Fox News: война Байдена на "уничтожение России" обернулась против США
Ведущий Fox News Карлсон: "священная война" Байдена на Украине оставит США без дизтоплива
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что политика президента Джо Байдена по Украине лишит США дизельного топлива.
"Согласно данным Управления энергетической информации, через 25 дней в стране не останется дизеля. Что же произойдет? Все остановится", — сказал журналист, отметив, что грузовики, поезда, баржи и фермерская техника не смогут работать.
Он обратил внимание на то, что это стало следствием введения ограничительных мер против Москвы.
"Запрет на импорт нефтепродуктов должен был наказать Путина. Что получилось в итоге? Русский рубль стал сильнее, чем год назад. Европейская экономика тем временем разрушается", — сказал телеведущий.
По словам Карлсона, продажа нефти из американского стратегического резерва в Китай должна была навредить Кремлю. Но этого не произошло, а США стали беднее, добавил телеведущий.
Отвечая на вопрос, чем можно оправдать такие неразумные действия властей, журналист привел заявление конгрессмена от штата Мерилэнд Джейми Раскина, который сказал, что Россия — это ортодоксальная христианская страна с традиционными ценностями, поэтому ее надо уничтожить. При этом, по словам Карлсона, конгрессмен назвал это не обычной войной, а джихадом.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.