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Мини-государства. В США раскрыли план на Россию - РИА Новости, 28.10.2022
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Мини-государства. В США раскрыли план на Россию
Мини-государства. В США раскрыли план на Россию - РИА Новости, 28.10.2022
Мини-государства. В США раскрыли план на Россию
Конфликт на Украине представляет собой попытку США сокрушить последние остатки бывшей советской власти и превратить ее осколки в послушные мини-государства,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:42
2022-10-28T12:30
в мире
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой попытку США сокрушить последние остатки бывшей советской власти и превратить ее осколки в послушные мини-государства, пишет американский журналист и писатель Эрик Марголис в статье для издания Guardian Sri Lanka. "Следующими целями могут стать российский Дальний Восток или российский Урал. Партии войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить Россию", — говорится в публикации. По словам автора, не менее важно и то, что конфликт на Украине уже превратился в миниатюрную третью мировую войну, поскольку США и их ключевые союзники изо всех сил пытаются нанести смертельный удар Москве. Марголис считает, что нужно перестать пытаться втянуть Украину в НАТО и раздробить Россию. Пусть русскоязычные регионы Украины присоединяются к России, если они того желают, пишет он. Кроме того, необходимо вывести из региона западные силы и вернуться к дипломатии, заключается в статье. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221028/putin-1827408197.html
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в мире, россия, украина, сша, нато
В мире, Россия, Украина, США, НАТО
11:42 28.10.2022 (обновлено: 12:30 28.10.2022)
 
Мини-государства. В США раскрыли план на Россию

Журналист Марголис заявил, что США хотят разделить Россию на мини-государства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой попытку США сокрушить последние остатки бывшей советской власти и превратить ее осколки в послушные мини-государства, пишет американский журналист и писатель Эрик Марголис в статье для издания Guardian Sri Lanka.
"Следующими целями могут стать российский Дальний Восток или российский Урал. Партии войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить Россию", — говорится в публикации.
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По словам автора, не менее важно и то, что конфликт на Украине уже превратился в миниатюрную третью мировую войну, поскольку США и их ключевые союзники изо всех сил пытаются нанести смертельный удар Москве.
Марголис считает, что нужно перестать пытаться втянуть Украину в НАТО и раздробить Россию. Пусть русскоязычные регионы Украины присоединяются к России, если они того желают, пишет он. Кроме того, необходимо вывести из региона западные силы и вернуться к дипломатии, заключается в статье.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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