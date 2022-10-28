https://ria.ru/20221028/ssha-1827442391.html

Мини-государства. В США раскрыли план на Россию

Мини-государства. В США раскрыли план на Россию - РИА Новости, 28.10.2022

Мини-государства. В США раскрыли план на Россию

Конфликт на Украине представляет собой попытку США сокрушить последние остатки бывшей советской власти и превратить ее осколки в послушные мини-государства,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:42

2022-10-28T11:42

2022-10-28T12:30

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой попытку США сокрушить последние остатки бывшей советской власти и превратить ее осколки в послушные мини-государства, пишет американский журналист и писатель Эрик Марголис в статье для издания Guardian Sri Lanka. "Следующими целями могут стать российский Дальний Восток или российский Урал. Партии войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить Россию", — говорится в публикации. По словам автора, не менее важно и то, что конфликт на Украине уже превратился в миниатюрную третью мировую войну, поскольку США и их ключевые союзники изо всех сил пытаются нанести смертельный удар Москве. Марголис считает, что нужно перестать пытаться втянуть Украину в НАТО и раздробить Россию. Пусть русскоязычные регионы Украины присоединяются к России, если они того желают, пишет он. Кроме того, необходимо вывести из региона западные силы и вернуться к дипломатии, заключается в статье. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221028/putin-1827408197.html

https://ria.ru/20221028/obman-1827394827.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сша, нато