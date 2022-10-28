11:42 28.10.2022 (обновлено: 12:30 28.10.2022)
Мини-государства. В США раскрыли план на Россию
Журналист Марголис заявил, что США хотят разделить Россию на мини-государства
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой попытку США сокрушить последние остатки бывшей советской власти и превратить ее осколки в послушные мини-государства, пишет американский журналист и писатель Эрик Марголис в статье для издания Guardian Sri Lanka.
"Следующими целями могут стать российский Дальний Восток или российский Урал. Партии войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить Россию", — говорится в публикации.
По словам автора, не менее важно и то, что конфликт на Украине уже превратился в миниатюрную третью мировую войну, поскольку США и их ключевые союзники изо всех сил пытаются нанести смертельный удар Москве.
Марголис считает, что нужно перестать пытаться втянуть Украину в НАТО и раздробить Россию. Пусть русскоязычные регионы Украины присоединяются к России, если они того желают, пишет он. Кроме того, необходимо вывести из региона западные силы и вернуться к дипломатии, заключается в статье.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.