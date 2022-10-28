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Бывший офицер ЦРУ оценил стратегию национальной обороны США - РИА Новости, 28.10.2022
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Бывший офицер ЦРУ оценил стратегию национальной обороны США
Бывший офицер ЦРУ оценил стратегию национальной обороны США - РИА Новости, 28.10.2022
Бывший офицер ЦРУ оценил стратегию национальной обороны США
Стратегия национальной обороны США, опубликованная в четверг, не является достаточно серьезной и представлена с целью произвести впечатление на общественность... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:57
2022-10-28T02:57
в мире
филип джиральди
сша
китай
россия
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Стратегия национальной обороны США, опубликованная в четверг, не является достаточно серьезной и представлена с целью произвести впечатление на общественность перед промежуточными выборами в конгресс, заявил РИА Новости бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди.Министерство обороны США в четверг опубликовало стратегию национальной обороны. Согласно тексту, США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона."Думаю, что ее следует рассматривать в контексте предстоящих выборов. Это по большей части пропаганда – и недостаточно серьезная", - заявил он.По мнению Джиральди, опубликованный в четверг Пентагоном документ не является выдержанным. Он также указал, что стратегия постоянно говорит про необходимость противостояния России, которая упоминается в документе 71 раз.Комментируя позицию США по отношению к Китаю в рамках стратегии, эксперт усомнился в готовности Вашингтона превратить Пекин во "врага". Кроме того, Джиральди указал на нарастающее беспокойство в Европе относительно того, что напряженность отношений США и Китая может перерасти, по меньшей мере, в торговую войну в случае ответных действий со стороны КНР."Разве могут Соединенные Штаты позволить себе превратить таких противников во врагов, учитывая множество внутренних проблем, включая бесконтрольную инфляцию и госдолг?" - резюмировал он.
https://ria.ru/20221027/krizis-1827380475.html
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в мире, филип джиральди, сша, китай, россия, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Филип Джиральди, США, Китай, Россия, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
02:57 28.10.2022
 
Бывший офицер ЦРУ оценил стратегию национальной обороны США

Бывший офицер ЦРУ Джиральди: стратегия обороны США создана, чтобы впечатлить общество

© AP Photo / Noah BergerВоеннослужащий США
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Noah Berger
Военнослужащий США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Стратегия национальной обороны США, опубликованная в четверг, не является достаточно серьезной и представлена с целью произвести впечатление на общественность перед промежуточными выборами в конгресс, заявил РИА Новости бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди.
Министерство обороны США в четверг опубликовало стратегию национальной обороны. Согласно тексту, США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона.
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"Думаю, что ее следует рассматривать в контексте предстоящих выборов. Это по большей части пропаганда – и недостаточно серьезная", - заявил он.
"Полагаю, что большая часть (использованного) языка является государственной медиаречью, настроенной на обращение к конкретным целевым группам в Соединенных Штатах и Европе", - добавил эксперт.
По мнению Джиральди, опубликованный в четверг Пентагоном документ не является выдержанным. Он также указал, что стратегия постоянно говорит про необходимость противостояния России, которая упоминается в документе 71 раз.
"Кремль описан как "непосредственная и устойчивая угроза международному миру и стабильности", - подчеркнул Джиральди.
Комментируя позицию США по отношению к Китаю в рамках стратегии, эксперт усомнился в готовности Вашингтона превратить Пекин во "врага". Кроме того, Джиральди указал на нарастающее беспокойство в Европе относительно того, что напряженность отношений США и Китая может перерасти, по меньшей мере, в торговую войну в случае ответных действий со стороны КНР.
"Разве могут Соединенные Штаты позволить себе превратить таких противников во врагов, учитывая множество внутренних проблем, включая бесконтрольную инфляцию и госдолг?" - резюмировал он.
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В миреФилип ДжиральдиСШАКитайРоссияМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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