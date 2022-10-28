https://ria.ru/20221028/ssha-1827392433.html

США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен

США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.10.2022

США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен

США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:22

2022-10-28T02:22

2022-10-28T02:22

в мире

энтони блинкен

украина

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что сейчас слышит только растущую поддержку Украины. "Она проявляется в поддержке конгресса и в поддержке администрации", - сказал он."Что я слышу в ходе своих бесед в конгрессе, и с республиканцами, и с демократами, эта поддержка сильна", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20221028/g20-1827391925.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, украина, сша, политика