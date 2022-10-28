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США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.10.2022
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:22
2022-10-28T02:22
2022-10-28T02:22
в мире
энтони блинкен
украина
сша
политика
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что сейчас слышит только растущую поддержку Украины. "Она проявляется в поддержке конгресса и в поддержке администрации", - сказал он."Что я слышу в ходе своих бесед в конгрессе, и с республиканцами, и с демократами, эта поддержка сильна", - сказал Блинкен.
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в мире, энтони блинкен, украина, сша, политика
В мире, Энтони Блинкен, Украина, США, Политика
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен
Блинкен: США намерены поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс