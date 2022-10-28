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СМИ: США направят Украине 275 миллионов долларов военной помощи
СМИ: США направят Украине 275 миллионов долларов военной помощи - РИА Новости, 28.10.2022
СМИ: США направят Украине 275 миллионов долларов военной помощи
Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов, передает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:06
2022-10-28T01:06
2022-10-28T01:31
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.По словам собеседников агентства, в новом пакете нет крупных систем вооружения. Этот транш в основном направлен на пополнение запасов снарядов, в том числе для ракетных систем HIMARS.Как ожидается, официально о новом пакете станет известно уже сегодня.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, Министерство обороны США, США
01:06 28.10.2022 (обновлено: 01:31 28.10.2022)
СМИ: США направят Украине 275 миллионов долларов военной помощи
Associated Press: США дадут Украине дополнительные 275 миллионов долларов военной помощи