https://ria.ru/20221028/ssha-1827389317.html

СМИ: США направят Украине 275 миллионов долларов военной помощи

СМИ: США направят Украине 275 миллионов долларов военной помощи - РИА Новости, 28.10.2022

СМИ: США направят Украине 275 миллионов долларов военной помощи

Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов, передает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T01:06

2022-10-28T01:06

2022-10-28T01:31

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.По словам собеседников агентства, в новом пакете нет крупных систем вооружения. Этот транш в основном направлен на пополнение запасов снарядов, в том числе для ракетных систем HIMARS.Как ожидается, официально о новом пакете станет известно уже сегодня.

https://ria.ru/20221028/oon-1827387819.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша