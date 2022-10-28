https://ria.ru/20221028/ssha-1827386660.html

Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах"

Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах" - РИА Новости, 28.10.2022

Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах"

Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T00:18

2022-10-28T00:18

2022-10-28T00:18

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах.По его словам, у "его предшественника" был худший за долгое время показатель безработицы - 16,4%, закрывались бизнесы. Байден упомянул влияние пандемии коронавируса, но заявил, что "в то же время рекордное количество американцев стали миллиардерами"."Сейчас ситуация гораздо лучше", - заявил Байден. Безработица на уровне 3,5%, снижается цена на бензин, добавил он.Весной и летом этого года инфляция в США побила 40-летние рекорды. В конце сентября ставка по ипотеке на 30 лет достигла 6,7% годовых, превзойдя показатель 2007 года. В прошлом году ставка была на уровне 3%, в 2020-м ее значение не превышало 4%. Цена на бензин летом превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра), и хотя с тех пор снизилась в среднем до 3,76 доллара, все равно значительно превышает стоимость топлива на момент вступления Байдена в должность. Также же США израсходовали половину стратегического запаса нефти.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827105934.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша