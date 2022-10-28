https://ria.ru/20221028/ssha-1827386660.html
Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах"
Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах" - РИА Новости, 28.10.2022
Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах"
Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T00:18
2022-10-28T00:18
2022-10-28T00:18
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_0:40:3022:1739_1920x0_80_0_0_62cee191de937b8aab098583ff6902d7.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах.По его словам, у "его предшественника" был худший за долгое время показатель безработицы - 16,4%, закрывались бизнесы. Байден упомянул влияние пандемии коронавируса, но заявил, что "в то же время рекордное количество американцев стали миллиардерами"."Сейчас ситуация гораздо лучше", - заявил Байден. Безработица на уровне 3,5%, снижается цена на бензин, добавил он.Весной и летом этого года инфляция в США побила 40-летние рекорды. В конце сентября ставка по ипотеке на 30 лет достигла 6,7% годовых, превзойдя показатель 2007 года. В прошлом году ставка была на уровне 3%, в 2020-м ее значение не превышало 4%. Цена на бензин летом превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра), и хотя с тех пор снизилась в среднем до 3,76 доллара, все равно значительно превышает стоимость топлива на момент вступления Байдена в должность. Также же США израсходовали половину стратегического запаса нефти.
https://ria.ru/20221027/ssha-1827105934.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_848d90e802bc7097275f1dccc6c14ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах"
Байден заявил, что от Дональда Трампа ему досталась "экономика в руинах"
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах.
"Когда я вступил в должность, экономика была в руинах", - сказал Байден в ходе выступления в штате Нью-Йорк.
По его словам, у "его предшественника" был худший за долгое время показатель безработицы - 16,4%, закрывались бизнесы. Байден упомянул влияние пандемии коронавируса, но заявил, что "в то же время рекордное количество американцев стали миллиардерами".
"Сейчас ситуация гораздо лучше", - заявил Байден. Безработица на уровне 3,5%, снижается цена на бензин, добавил он.
Весной и летом этого года инфляция в США побила 40-летние рекорды. В конце сентября ставка по ипотеке на 30 лет достигла 6,7% годовых, превзойдя показатель 2007 года. В прошлом году ставка была на уровне 3%, в 2020-м ее значение не превышало 4%. Цена на бензин летом превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра), и хотя с тех пор снизилась в среднем до 3,76 доллара, все равно значительно превышает стоимость топлива на момент вступления Байдена в должность. Также же США израсходовали половину стратегического запаса нефти.