https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html

Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате

Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате - РИА Новости, 28.10.2022

Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате

Врач, уехавший в регион спецоперации, рассказал РИА Новости, что на новом месте работы его и коллег приняли "как детей в детский сад". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T05:09

2022-10-28T05:09

2022-10-28T05:09

общество

частичная мобилизация в россии

россия

здоровье

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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Врач, уехавший в регион спецоперации, рассказал РИА Новости, что на новом месте работы его и коллег приняли "как детей в детский сад"."Приняли как детей в детский сад - сначала рассказывали, показывали, как это делать, как правильно, потому что гражданская служба отличается от военной службы", - сказал врач Евгений с позывным "Шаман".По его словам, "есть определенный опыт организации медицинской работы на гражданском уровне, поэтому не составило труда организоваться и делать свою работу".

https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827084403.html

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2022

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общество, частичная мобилизация в россии, россия, здоровье