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Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате - РИА Новости, 28.10.2022
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Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате - РИА Новости, 28.10.2022
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате
Врач, уехавший в регион спецоперации, рассказал РИА Новости, что на новом месте работы его и коллег приняли "как детей в детский сад". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:09
2022-10-28T05:09
общество
частичная мобилизация в россии
россия
здоровье
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Врач, уехавший в регион спецоперации, рассказал РИА Новости, что на новом месте работы его и коллег приняли "как детей в детский сад"."Приняли как детей в детский сад - сначала рассказывали, показывали, как это делать, как правильно, потому что гражданская служба отличается от военной службы", - сказал врач Евгений с позывным "Шаман".По его словам, "есть определенный опыт организации медицинской работы на гражданском уровне, поэтому не составило труда организоваться и делать свою работу".
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общество, частичная мобилизация в россии, россия, здоровье
Общество, Частичная мобилизация в России, Россия, Здоровье
05:09 28.10.2022
 
Уехавший на спецоперацию врач рассказал, как его и коллег приняли в медбате

Уехавший на спецоперацию врач рассказал, что в медбате его приняли "как в детский сад"

© Фото : FreepikЛекарственные препараты и стетоскоп
Лекарственные препараты и стетоскоп - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Freepik
Лекарственные препараты и стетоскоп. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Врач, уехавший в регион спецоперации, рассказал РИА Новости, что на новом месте работы его и коллег приняли "как детей в детский сад".
"Приняли как детей в детский сад - сначала рассказывали, показывали, как это делать, как правильно, потому что гражданская служба отличается от военной службы", - сказал врач Евгений с позывным "Шаман".
По его словам, "есть определенный опыт организации медицинской работы на гражданском уровне, поэтому не составило труда организоваться и делать свою работу".
Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 08:35
Мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири
 
ОбществоЧастичная мобилизация в РоссииРоссияЗдоровье
 
 
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