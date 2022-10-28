https://ria.ru/20221028/sovet-1827680924.html

Маск обещает создать совет модерации контента в Twitter

Маск обещает создать совет модерации контента в Twitter - РИА Новости, 28.10.2022

Маск обещает создать совет модерации контента в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:30

2022-10-28T22:30

2022-10-28T22:30

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илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов."Twitter сформирует совет модерации контента с широким разнообразием точек зрения. Никаких важных решений по поводу контента или восстановления аккаунтов приниматься не будет, пока не соберется совет", - написал бизнесмен в Twitter.Маск, принимающий бразды правления Twitter, обещает либерализацию редакционной политики социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента.

https://ria.ru/20221028/kontent-1827663220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, twitter