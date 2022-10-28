https://ria.ru/20221028/sova-1827662605.html

В Москве спасли краснокнижную ушастую сову

В Москве спасли краснокнижную ушастую сову - РИА Новости, 28.10.2022

В Москве спасли краснокнижную ушастую сову

Специалисты спасли краснокнижную ушастую сову в центре Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:03

2022-10-28T20:03

2022-10-28T20:03

хорошие новости

москва

цао

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827661904_0:298:765:728_1920x0_80_0_0_1354820a7c0a59dab474f71a0ae35d47.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную ушастую сову в центре Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ушастые совы внесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В сообщении уточнили, что на владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли."Напоминаем: находиться на оживлённой улице для сов – большой стресс. Даже если птица, на ваш взгляд, выглядит здоровой, скорее всего, это не так. Потому, став свидетелем использования диких животных как реквизита для фотосъемки – позвоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221028/medved-1827530574.html

москва

цао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, цао, животные