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В Москве спасли краснокнижную ушастую сову
В Москве спасли краснокнижную ушастую сову - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве спасли краснокнижную ушастую сову
Специалисты спасли краснокнижную ушастую сову в центре Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:03
2022-10-28T20:03
2022-10-28T20:03
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную ушастую сову в центре Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ушастые совы внесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В сообщении уточнили, что на владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли."Напоминаем: находиться на оживлённой улице для сов – большой стресс. Даже если птица, на ваш взгляд, выглядит здоровой, скорее всего, это не так. Потому, став свидетелем использования диких животных как реквизита для фотосъемки – позвоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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Хорошие новости, Москва, ЦАО, Животные
В Москве спасли краснокнижную ушастую сову
КГХ: в центре Москвы спасли краснокнижную ушастую сову, птицу изъяли у уличных фотографов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Специалисты спасли краснокнижную ушастую сову в центре Москвы, сообщили
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижную ушастую сову спасли на Арбате, ЦАО
. Птицу изъяли у уличных фотографов. Сейчас она в Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где ее обследуют специалисты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ушастые совы внесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В сообщении уточнили, что на владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли.
"Напоминаем: находиться на оживлённой улице для сов – большой стресс. Даже если птица, на ваш взгляд, выглядит здоровой, скорее всего, это не так. Потому, став свидетелем использования диких животных как реквизита для фотосъемки – позвоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77", - добавили в сообщении.