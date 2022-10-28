https://ria.ru/20221028/sotsseti-1827657744.html

В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны

В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны - РИА Новости, 28.10.2022

В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны

Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети, как Twitter и запрещенную в России экстремистскую Instagram*, для ведения... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:40

2022-10-28T19:40

2022-10-28T19:40

в мире

тегеран (город)

вашингтон (штат)

центральное разведывательное управление (цру)

иран

twitter

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети, как Twitter и запрещенную в России экстремистскую Instagram*, для ведения информационной войны против Тегерана, следует из совместного заявления министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана."По приказу режима США Twitter, игнорируя все международные законы и свои технические и правовые инструкции, в интересах врагов Ирана подготовил поле боя и информационную войну против Исламской Республики Иран, чтобы заказная антиреволюционная "пехота", сидящая за границей и управляемая разведывательными службами, обманывала общественное мнение в Иране и за границей, создавая тысячи фейковых пользователей (ботов) и распространяя лживые, направленные на (определенную) цель новости", - говорится в заявлении.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

https://ria.ru/20221026/ssha-1826747734.html

тегеран (город)

вашингтон (штат)

иран

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в мире, тегеран (город), вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), иран, twitter