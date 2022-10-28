В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны
Корпус стражей исламской революции Ирана: США используют соцсети для информационной войны
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети, как Twitter и запрещенную в России экстремистскую Instagram*, для ведения информационной войны против Тегерана, следует из совместного заявления министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"По приказу режима США Twitter, игнорируя все международные законы и свои технические и правовые инструкции, в интересах врагов Ирана подготовил поле боя и информационную войну против Исламской Республики Иран, чтобы заказная антиреволюционная "пехота", сидящая за границей и управляемая разведывательными службами, обманывала общественное мнение в Иране и за границей, создавая тысячи фейковых пользователей (ботов) и распространяя лживые, направленные на (определенную) цель новости", - говорится в заявлении.
25 октября, 10:15Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
26 октября, 08:00В США идет гражданская информационная война