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Кавер "Ты не верь слезам" звучит в тизере новых "Содержанок"
Кавер "Ты не верь слезам" звучит в тизере новых "Содержанок" - РИА Новости, 28.10.2022
Кавер "Ты не верь слезам" звучит в тизере новых "Содержанок"
Вышел тизер четвертого сезона "Содержанок", сообщает пресс-служба создателей проекта. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:48
2022-10-28T13:48
2022-10-28T13:48
культура
новости культуры
кино и сериалы
шура (александр медведев)
дарья мороз
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вышел тизер четвертого сезона "Содержанок", сообщает пресс-служба создателей проекта. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START.В видео звучит кавер на хит Шуры "Ты не верь слезам". Новую версию песни записала Сабина Ахмедова, сыгравшая в шоу одну из главных ролей."Трек возвращает в трепетные и трогательные воспоминания: ностальгию по юности, по предельно открытому сердцу и идеализму, когда каждое событие казалось очень важным. Я думаю, этот кавер попадет во многих за счет своей неожиданной аранжировки, которая объединила любимую песню прошлого и звучание настоящего", – считает Ахмедова.В новом сезоне к касту присоединились Никита Ефремов, Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Дженгиз Джошкун, Стив Виндольф и Нелли Уварова.Режиссер новых серий — Ламара Согомонян. Дженгиз Джошкун, известный по ролям в турецких исторических фильмах и сериалах "Воскресший Эртугрул", "Малазгирт 1071", "1453 Завоевание"."Все мои партнеры по площадке великолепны, особенно Сабина. Мы моментально смогли выдать нужную химию на экране. У меня даже возникло ощущение, что мы были парой до сериала", — делится впечатлениями турецкий актер Дженгиз Джошкун ("Воскресший Эртугрул", "Малазгирт 1071", "1453 Завоевание").Действие в новых эпизодах разворачивается через три города после событий, показанных финале предыдущего сезона.Премьера четвертой части сериала запланирована на начало 2023 года.
https://ria.ru/20221024/domdrakona-1826369739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, шура (александр медведев), дарья мороз
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Шура (Александр Медведев), Дарья Мороз
Кавер "Ты не верь слезам" звучит в тизере новых "Содержанок"
Кавер "Ты не верь слезам" в исполнении Сабины Ахмедовой звучит в тизере новых "Содержанок"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Вышел тизер четвертого сезона "Содержанок", сообщает пресс-служба создателей проекта. Ролик опубликован
на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START.
В видео звучит кавер на хит Шуры "Ты не верь слезам". Новую версию песни записала Сабина Ахмедова, сыгравшая в шоу одну из главных ролей.
"Трек возвращает в трепетные и трогательные воспоминания: ностальгию по юности, по предельно открытому сердцу и идеализму, когда каждое событие казалось очень важным. Я думаю, этот кавер попадет во многих за счет своей неожиданной аранжировки, которая объединила любимую песню прошлого и звучание настоящего", – считает Ахмедова.
В новом сезоне к касту присоединились Никита Ефремов, Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Дженгиз Джошкун, Стив Виндольф и Нелли Уварова.
"Моя героиня Илона – весьма жесткая. Ее жизнь складывалась по принципу "или ты, или тебя", поэтому она и решила выйти на верхушку пирамиды. На пробы я пришла в каком-то яростном настроении, не помню, что этому предшествовало, но оказалось очень кстати", — вспоминает Уварова.
Режиссер новых серий — Ламара Согомонян.
Дженгиз Джошкун, известный по ролям в турецких исторических фильмах и сериалах "Воскресший Эртугрул", "Малазгирт 1071", "1453 Завоевание".
"Все мои партнеры по площадке великолепны, особенно Сабина. Мы моментально смогли выдать нужную химию на экране. У меня даже возникло ощущение, что мы были парой до сериала", — делится впечатлениями турецкий актер Дженгиз Джошкун ("Воскресший Эртугрул", "Малазгирт 1071", "1453 Завоевание").
Действие в новых эпизодах разворачивается через три города после событий, показанных финале предыдущего сезона.
Премьера четвертой части сериала запланирована на начало 2023 года.