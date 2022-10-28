https://ria.ru/20221028/soderzhanki-1827457460.html

Кавер "Ты не верь слезам" звучит в тизере новых "Содержанок"

Кавер "Ты не верь слезам" звучит в тизере новых "Содержанок" - РИА Новости, 28.10.2022

Кавер "Ты не верь слезам" звучит в тизере новых "Содержанок"

Вышел тизер четвертого сезона "Содержанок", сообщает пресс-служба создателей проекта. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:48

2022-10-28T13:48

2022-10-28T13:48

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шура (александр медведев)

дарья мороз

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вышел тизер четвертого сезона "Содержанок", сообщает пресс-служба создателей проекта. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START.В видео звучит кавер на хит Шуры "Ты не верь слезам". Новую версию песни записала Сабина Ахмедова, сыгравшая в шоу одну из главных ролей."Трек возвращает в трепетные и трогательные воспоминания: ностальгию по юности, по предельно открытому сердцу и идеализму, когда каждое событие казалось очень важным. Я думаю, этот кавер попадет во многих за счет своей неожиданной аранжировки, которая объединила любимую песню прошлого и звучание настоящего", – считает Ахмедова.В новом сезоне к касту присоединились Никита Ефремов, Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Дженгиз Джошкун, Стив Виндольф и Нелли Уварова.Режиссер новых серий — Ламара Согомонян. Дженгиз Джошкун, известный по ролям в турецких исторических фильмах и сериалах "Воскресший Эртугрул", "Малазгирт 1071", "1453 Завоевание"."Все мои партнеры по площадке великолепны, особенно Сабина. Мы моментально смогли выдать нужную химию на экране. У меня даже возникло ощущение, что мы были парой до сериала", — делится впечатлениями турецкий актер Дженгиз Джошкун ("Воскресший Эртугрул", "Малазгирт 1071", "1453 Завоевание").Действие в новых эпизодах разворачивается через три города после событий, показанных финале предыдущего сезона.Премьера четвертой части сериала запланирована на начало 2023 года.

https://ria.ru/20221024/domdrakona-1826369739.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, шура (александр медведев), дарья мороз