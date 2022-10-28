https://ria.ru/20221028/soboleznovaniya-1827541017.html
Глава Дагестана выразил Кадырову соболезнования после гибели бойцов
Глава Дагестана выразил Кадырову соболезнования после гибели бойцов - РИА Новости, 28.10.2022
Глава Дагестана выразил Кадырову соболезнования после гибели бойцов
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования главе Чечни Рамзану Кадырову из-за гибели бойцов из Чечни в Херсонской области. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:13
2022-10-28T15:13
2022-10-28T15:13
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
сергей меликов
херсонская область
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования главе Чечни Рамзану Кадырову из-за гибели бойцов из Чечни в Херсонской области.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели, еще 58 получили ранения."Выражаю искренние соболезнования от имени дагестанцев всем тем, в чьи семьи пришло горе, и лично моему коллеге и другу Рамзану Ахматовичу Кадырову. Пусть Всевышний даст вам терпения и сил справиться с этим испытанием. Уверен, Рамзан Ахматович не оставит без внимания ни одного родственника погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.Меликов добавил, что чеченский народ видел много боли, но никогда не переставал быть стойким, мужественным и любить свою родину."Скорейшего выздоровления желаю раненым бойцам. У меня нет сомнений, что ребята, как и положено кавказцам, с честью выполняли свой долг, бесстрашно сражаясь с врагом, чьи взгляды и ценности чужды всем нам. Желаю братскому народу Чечни добра и благополучия. Дагестан скорбит вместе с вами", - заключил глава Дагестана.
https://ria.ru/20221028/mi-35-1827538810.html
https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826781613.html
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рамзан кадыров, сергей меликов, херсонская область , республика дагестан, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Сергей Меликов, Херсонская область , Республика Дагестан, Чеченская республика (Чечня)
Глава Дагестана выразил Кадырову соболезнования после гибели бойцов
Глава Дагестана Меликов выразил Кадырову соболезнования после гибели бойцов в спецоперации
МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости.
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил
в своем Telegram-канале соболезнования главе Чечни Рамзану Кадырову из-за гибели бойцов из Чечни в Херсонской области.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели, еще 58 получили ранения.
"Выражаю искренние соболезнования от имени дагестанцев всем тем, в чьи семьи пришло горе, и лично моему коллеге и другу Рамзану Ахматовичу Кадырову. Пусть Всевышний даст вам терпения и сил справиться с этим испытанием. Уверен, Рамзан Ахматович не оставит без внимания ни одного родственника погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.
Меликов добавил, что чеченский народ видел много боли, но никогда не переставал быть стойким, мужественным и любить свою родину.
"Скорейшего выздоровления желаю раненым бойцам. У меня нет сомнений, что ребята, как и положено кавказцам, с честью выполняли свой долг, бесстрашно сражаясь с врагом, чьи взгляды и ценности чужды всем нам. Желаю братскому народу Чечни добра и благополучия. Дагестан скорбит вместе с вами", - заключил глава Дагестана.