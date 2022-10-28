https://ria.ru/20221028/sobaki-1827472064.html
В России хозяевам искусанных собак разрешили взыскивать моральный ущерб
В России хозяевам искусанных собак разрешили взыскивать моральный ущерб - РИА Новости, 28.10.2022
В России хозяевам искусанных собак разрешили взыскивать моральный ущерб
Хозяин собаки, получившей травмы в сваре, может взыскать с виновного как компенсацию лечения, так и моральный вред, указал Первый кассационный суд общей... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:01
2022-10-28T13:01
2022-10-28T13:01
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белгород
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Хозяин собаки, получившей травмы в сваре, может взыскать с виновного как компенсацию лечения, так и моральный вред, указал Первый кассационный суд общей юрисдикции.Суд рассмотрел дело двух жительниц Белгорода. В иске хозяйка тибетского мастифа заявила, что соседский питбуль забежал к ним на участок и на глазах ее несовершеннолетней дочери "вырвал ее собаке кусок морды", говорится в пресс-релизе.Ребенок оказался в таком шоке от увиденного, что "не мог успокоиться, потребовалась медицинская помощь". Хотя собака осталась живой, но покалеченной.Хозяйка мастифа подала на соседку в суд, потребовав обязать содержать ее собаку надлежащим образом, огородить территорию, выгуливать ее в наморднике и оплатить ветеринарные услуг для искусанного пса, консультации невролога для дочери, а также моральный вред.Суд, однако, взыскал лишь расходы на лечение - около 13 тысяч рублей, что не устроило истицу, которая пошла дальше по инстанциям. В итоге кассационный суд не согласился с таким решением, указав на необходимость компенсировать и моральные страдания."Применение законодателем по отношению к животным таких категорий, как жестокость, нравственность, гуманизм, свидетельствуют о том, что при определенных условиях причинение телесных повреждений животному может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости", - пояснил суд.
https://ria.ru/20210825/sobaki-1747127204.html
https://ria.ru/20220917/ovcharka-1817484823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, собаки, белгород, домашние животные
Общество, Россия, Собаки, Белгород, домашние животные
В России хозяевам искусанных собак разрешили взыскивать моральный ущерб
Кассационный суд разрешил хозяевам искусанных собак в России взыскивать моральный ущерб
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Хозяин собаки, получившей травмы в сваре, может взыскать с виновного как компенсацию лечения, так и моральный вред, указал
Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Суд рассмотрел дело двух жительниц Белгорода
. В иске хозяйка тибетского мастифа заявила, что соседский питбуль забежал к ним на участок и на глазах ее несовершеннолетней дочери "вырвал ее собаке кусок морды", говорится в пресс-релизе.
Ребенок оказался в таком шоке от увиденного, что "не мог успокоиться, потребовалась медицинская помощь". Хотя собака осталась живой, но покалеченной.
Хозяйка мастифа подала на соседку в суд, потребовав обязать содержать ее собаку надлежащим образом, огородить территорию, выгуливать ее в наморднике и оплатить ветеринарные услуг для искусанного пса, консультации невролога для дочери, а также моральный вред.
Суд, однако, взыскал лишь расходы на лечение - около 13 тысяч рублей, что не устроило истицу, которая пошла дальше по инстанциям. В итоге кассационный суд не согласился с таким решением, указав на необходимость компенсировать и моральные страдания.
"Применение законодателем по отношению к животным таких категорий, как жестокость, нравственность, гуманизм, свидетельствуют о том, что при определенных условиях причинение телесных повреждений животному может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости", - пояснил суд.