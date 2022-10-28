https://ria.ru/20221028/sobaki-1827472064.html

В России хозяевам искусанных собак разрешили взыскивать моральный ущерб

В России хозяевам искусанных собак разрешили взыскивать моральный ущерб - РИА Новости, 28.10.2022

В России хозяевам искусанных собак разрешили взыскивать моральный ущерб

Хозяин собаки, получившей травмы в сваре, может взыскать с виновного как компенсацию лечения, так и моральный вред, указал Первый кассационный суд общей... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:01

2022-10-28T13:01

2022-10-28T13:01

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белгород

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Хозяин собаки, получившей травмы в сваре, может взыскать с виновного как компенсацию лечения, так и моральный вред, указал Первый кассационный суд общей юрисдикции.Суд рассмотрел дело двух жительниц Белгорода. В иске хозяйка тибетского мастифа заявила, что соседский питбуль забежал к ним на участок и на глазах ее несовершеннолетней дочери "вырвал ее собаке кусок морды", говорится в пресс-релизе.Ребенок оказался в таком шоке от увиденного, что "не мог успокоиться, потребовалась медицинская помощь". Хотя собака осталась живой, но покалеченной.Хозяйка мастифа подала на соседку в суд, потребовав обязать содержать ее собаку надлежащим образом, огородить территорию, выгуливать ее в наморднике и оплатить ветеринарные услуг для искусанного пса, консультации невролога для дочери, а также моральный вред.Суд, однако, взыскал лишь расходы на лечение - около 13 тысяч рублей, что не устроило истицу, которая пошла дальше по инстанциям. В итоге кассационный суд не согласился с таким решением, указав на необходимость компенсировать и моральные страдания."Применение законодателем по отношению к животным таких категорий, как жестокость, нравственность, гуманизм, свидетельствуют о том, что при определенных условиях причинение телесных повреждений животному может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости", - пояснил суд.

https://ria.ru/20210825/sobaki-1747127204.html

https://ria.ru/20220917/ovcharka-1817484823.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, собаки, белгород, домашние животные