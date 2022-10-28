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В Саратовской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию
В Саратовской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию - РИА Новости, 28.10.2022
В Саратовской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию
Призванные в рамках частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию на полигоне в Саратовской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:46
2022-10-28T11:46
2022-10-28T11:46
безопасность
саратовская область
кировская область
россия
центральный военный округ
частичная мобилизация в россии
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САМАРА, 28 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию на полигоне в Саратовской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, приступили к слаживанию и выполнению поставленных задач в составе подразделения на одном из полигонов Центрального военного округа в Саратовской области", - говорится в сообщении.ЦВО уточнил, что резервисты были призваны, в основном, в Кировской области и Удмуртии.По информации пресс-службы, подразделения в ходе обучения отработали вопросы бесшумного передвижения в лесу, определения координат стационарных объектов, нарушения управление и связи противника, отхода в безопасные районы, а также учились применять элементы тактической медицины в ходе боя.Отмечается, что личный состав выполнял на практике действия при непосредственном соприкосновении с противником в созданных учебных условиях реального боя.На полигоне развернута передвижная полевая автомобильная кухня ПАК-200, передвижной хлебозавод и банно-прачечный комбинат. Приготовление горячей пищи осуществляется мобилизованными поварами, которые ранее прошли подготовку в центре обучения специалистов материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20221028/povestki-1827419084.html
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безопасность, саратовская область, кировская область, россия, центральный военный округ, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Саратовская область, Кировская область, Россия, Центральный военный округ, Частичная мобилизация в России
В Саратовской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию
В Саратовской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию на одном из полигонов