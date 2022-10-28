https://ria.ru/20221028/siriya-1827594408.html

Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны

Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны - РИА Новости, 28.10.2022

Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны

Сирийские военные не дали проехать колонне американских военных в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:05

2022-10-28T17:05

2022-10-28T17:05

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сирийская арабская армия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сирийские военные не дали проехать колонне американских военных в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV."Блокпост Сирийской арабской армии в деревне Телль-Лабан в подокруге Телль-Тамр на северо-западе провинции Эль-Хасеке прогнал колонну американских оккупантов, пытавшихся проехать через район", - говорится в сообщении телеканала.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20221027/siriya-1827368358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, вооруженные силы сша, сирийская арабская армия, сша