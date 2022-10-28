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Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны - РИА Новости, 28.10.2022
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Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны
Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны - РИА Новости, 28.10.2022
Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны
Сирийские военные не дали проехать колонне американских военных в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:05
2022-10-28T17:05
в мире
сирия
вооруженные силы сша
сирийская арабская армия
сша
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сирийские военные не дали проехать колонне американских военных в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV."Блокпост Сирийской арабской армии в деревне Телль-Лабан в подокруге Телль-Тамр на северо-западе провинции Эль-Хасеке прогнал колонну американских оккупантов, пытавшихся проехать через район", - говорится в сообщении телеканала.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20221027/siriya-1827368358.html
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в мире, сирия, вооруженные силы сша, сирийская арабская армия, сша
В мире, Сирия, Вооруженные силы США, Сирийская арабская армия, США
17:05 28.10.2022
 
Сирийские военные не дали колонне из США проехать на северо-востоке страны

Сирийская армия прогнала колонну американских военных в провинции Эль-Хасеке

© Фото : SANAСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сирийские военные не дали проехать колонне американских военных в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV.
"Блокпост Сирийской арабской армии в деревне Телль-Лабан в подокруге Телль-Тамр на северо-западе провинции Эль-Хасеке прогнал колонну американских оккупантов, пытавшихся проехать через район", - говорится в сообщении телеканала.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В миреСирияВооруженные силы СШАСирийская арабская армияСША
 
 
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