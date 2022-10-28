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В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос - РИА Новости, 28.10.2022
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В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос
В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос - РИА Новости, 28.10.2022
В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос
Управление образования Красноярска потребовало пояснений от администрации гимназии №2, где мать ученицы пожаловалась на притеснения ее ребенка педагогами после... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:05
2022-10-28T14:14
красноярск
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Управление образования Красноярска потребовало пояснений от администрации гимназии №2, где мать ученицы пожаловалась на притеснения ее ребенка педагогами после того, как девочка выкрасила пряди волос в синий цвет.Ранее в местных соцсетях появилась информация со ссылкой на мать ученицы четвертого класса о том, что у ее дочери проблемы в школе из-за цвета волос. Мать отмечала, что ее дочери якобы угрожают, что не пустят на занятия с синими прядями. Чтобы поддержать дочь, женщина тоже выкрасила волосы в синий цвет, встреча с директором школы ситуацию не разрешила."В гимназии №2 нет рекомендации относительно цвета волос, соответственно, ребенок никакие требования не нарушил. В настоящий момент запрошены пояснения к руководству школы в данной ситуации", - сказала РИА Новости пресс-секретарь управления образования города Екатерина Усатенко.Она отметила, что школы должны следить за внешним видом учеников, но в законодательстве не сказано о том, что волосы не могут быть окрашены.
https://ria.ru/20220425/shkola-1785238067.html
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красноярск, красноярский край, общество
Красноярск, Красноярский край, Общество
14:05 28.10.2022 (обновлено: 14:14 28.10.2022)
 
В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос

Власти Красноярска проверяют данные о притеснении учителями школьницы с синими волосами

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Управление образования Красноярска потребовало пояснений от администрации гимназии №2, где мать ученицы пожаловалась на притеснения ее ребенка педагогами после того, как девочка выкрасила пряди волос в синий цвет.
Ранее в местных соцсетях появилась информация со ссылкой на мать ученицы четвертого класса о том, что у ее дочери проблемы в школе из-за цвета волос. Мать отмечала, что ее дочери якобы угрожают, что не пустят на занятия с синими прядями. Чтобы поддержать дочь, женщина тоже выкрасила волосы в синий цвет, встреча с директором школы ситуацию не разрешила.
"В гимназии №2 нет рекомендации относительно цвета волос, соответственно, ребенок никакие требования не нарушил. В настоящий момент запрошены пояснения к руководству школы в данной ситуации", - сказала РИА Новости пресс-секретарь управления образования города Екатерина Усатенко.
Она отметила, что школы должны следить за внешним видом учеников, но в законодательстве не сказано о том, что волосы не могут быть окрашены.
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