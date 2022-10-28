https://ria.ru/20221028/shkolnitsa-1827511969.html

В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос

В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос - РИА Новости, 28.10.2022

В Красноярске пожаловались на травлю учителями школьницы из-за цвета волос

Управление образования Красноярска потребовало пояснений от администрации гимназии №2, где мать ученицы пожаловалась на притеснения ее ребенка педагогами после... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:05

2022-10-28T14:05

2022-10-28T14:14

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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Управление образования Красноярска потребовало пояснений от администрации гимназии №2, где мать ученицы пожаловалась на притеснения ее ребенка педагогами после того, как девочка выкрасила пряди волос в синий цвет.Ранее в местных соцсетях появилась информация со ссылкой на мать ученицы четвертого класса о том, что у ее дочери проблемы в школе из-за цвета волос. Мать отмечала, что ее дочери якобы угрожают, что не пустят на занятия с синими прядями. Чтобы поддержать дочь, женщина тоже выкрасила волосы в синий цвет, встреча с директором школы ситуацию не разрешила."В гимназии №2 нет рекомендации относительно цвета волос, соответственно, ребенок никакие требования не нарушил. В настоящий момент запрошены пояснения к руководству школы в данной ситуации", - сказала РИА Новости пресс-секретарь управления образования города Екатерина Усатенко.Она отметила, что школы должны следить за внешним видом учеников, но в законодательстве не сказано о том, что волосы не могут быть окрашены.

https://ria.ru/20220425/shkola-1785238067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярск, красноярский край, общество