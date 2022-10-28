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На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест - РИА Новости, 28.10.2022
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На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест
На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест - РИА Новости, 28.10.2022
На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест
Новый корпус для начальных классов на 400 мест построен в городе Новокубанск Краснодарского края, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:53
2022-10-28T19:53
краснодарский край
общество
новокубанск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Новый корпус для начальных классов на 400 мест построен в городе Новокубанск Краснодарского края, сообщает администрация региона.Уточняется, что в трехэтажном здании площадью более 8,8 тысячи квадратных метров разместили учебные классы, универсальную студию для занятий музыкой и пением, медицинский блок и столовую на 213 учащихся, а также библиотеку. Кроме того, в помещении будет спортзал и зал для занятий гимнастикой и хореографией. На территории школы возвели спортивные и игровые площадки, также строители благоустроили территорию.По данным краевых властей, с 2015 года в регионе построили около 70 новых школ, еще семь планируется открыть до конца текущего года. Их возводят по краевым и федеральным программам, в рамках национального проекта "Образование" и "Жилье и городская среда".
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новокубанск
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общество, новокубанск, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Новокубанск, Краснодарский край
19:53 28.10.2022
 
На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест

На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест

© РИА Новости / Карина ИвашкоШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Карина Ивашко
Школа . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Новый корпус для начальных классов на 400 мест построен в городе Новокубанск Краснодарского края, сообщает администрация региона.
"Здание на 400 мест построили на территории школы № 23 по ул. Н. Шабатько, 1 по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры". Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в трехэтажном здании площадью более 8,8 тысячи квадратных метров разместили учебные классы, универсальную студию для занятий музыкой и пением, медицинский блок и столовую на 213 учащихся, а также библиотеку. Кроме того, в помещении будет спортзал и зал для занятий гимнастикой и хореографией. На территории школы возвели спортивные и игровые площадки, также строители благоустроили территорию.
По данным краевых властей, с 2015 года в регионе построили около 70 новых школ, еще семь планируется открыть до конца текущего года. Их возводят по краевым и федеральным программам, в рамках национального проекта "Образование" и "Жилье и городская среда".
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