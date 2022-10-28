https://ria.ru/20221028/shkola-1827660960.html

На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест

На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест - РИА Новости, 28.10.2022

На Кубани завершили строительство начальной школы на 400 мест

Новый корпус для начальных классов на 400 мест построен в городе Новокубанск Краснодарского края, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:53

2022-10-28T19:53

2022-10-28T19:53

краснодарский край

общество

новокубанск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Новый корпус для начальных классов на 400 мест построен в городе Новокубанск Краснодарского края, сообщает администрация региона.Уточняется, что в трехэтажном здании площадью более 8,8 тысячи квадратных метров разместили учебные классы, универсальную студию для занятий музыкой и пением, медицинский блок и столовую на 213 учащихся, а также библиотеку. Кроме того, в помещении будет спортзал и зал для занятий гимнастикой и хореографией. На территории школы возвели спортивные и игровые площадки, также строители благоустроили территорию.По данным краевых властей, с 2015 года в регионе построили около 70 новых школ, еще семь планируется открыть до конца текущего года. Их возводят по краевым и федеральным программам, в рамках национального проекта "Образование" и "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20221027/poyas-1827376592.html

новокубанск

краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, новокубанск, краснодарский край