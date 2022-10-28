https://ria.ru/20221028/shiny-1827577546.html

Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских предприятий

Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских предприятий - РИА Новости, 28.10.2022

Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских предприятий

Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres подписал соглашение с компанией "Татнефть" о продаже своих российских предприятий и ожидает... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:35

2022-10-28T16:35

2022-10-28T16:50

экономика

nokian tyres

россия

татнефть

шины

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49865/87/498658768_0:306:3011:2000_1920x0_80_0_0_af2b79d740dabffb2dde78596db19ca3.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres подписал соглашение с компанией "Татнефть" о продаже своих российских предприятий и ожидает выручить около 400 миллионов евро, следует из пресс-релиза финской компании.На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых активов и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля и евро.Уточняется, что сделка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России и другим условиям, что создает существенную неопределенность в отношении сроков, условий и закрытия сделки.После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает свою деятельность в России, а персонал компании в РФ переходит к новому владельцу.Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80 % шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечил около 20 % чистых продаж Nokian Tyres, уточняется в сообщении."Выход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года", - информирует производитель.Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности своих заводов в Финляндии и США, а также инвестирует в новые возможности поставок в Европе, подчеркивает компания.

https://ria.ru/20221026/ford-1827007329.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, nokian tyres , россия, татнефть, шины, финляндия