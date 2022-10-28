https://ria.ru/20221028/shiny-1827577546.html
Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских предприятий
Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских предприятий - РИА Новости, 28.10.2022
Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских предприятий
Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres подписал соглашение с компанией "Татнефть" о продаже своих российских предприятий и ожидает... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:35
2022-10-28T16:35
2022-10-28T16:50
экономика
nokian tyres
россия
татнефть
шины
финляндия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres подписал соглашение с компанией "Татнефть" о продаже своих российских предприятий и ожидает выручить около 400 миллионов евро, следует из пресс-релиза финской компании.На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых активов и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля и евро.Уточняется, что сделка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России и другим условиям, что создает существенную неопределенность в отношении сроков, условий и закрытия сделки.После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает свою деятельность в России, а персонал компании в РФ переходит к новому владельцу.Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80 % шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечил около 20 % чистых продаж Nokian Tyres, уточняется в сообщении."Выход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года", - информирует производитель.Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности своих заводов в Финляндии и США, а также инвестирует в новые возможности поставок в Европе, подчеркивает компания.
https://ria.ru/20221026/ford-1827007329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, nokian tyres , россия, татнефть, шины, финляндия
Экономика, Nokian Tyres , Россия, Татнефть, Шины, Финляндия
16:35 28.10.2022 (обновлено: 16:50 28.10.2022)
Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских предприятий
Финская Nokian Tyres подписала с "Татнефтью" соглашение о продаже российских предприятий
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres подписал соглашение с компанией "Татнефть" о продаже своих российских предприятий и ожидает выручить около 400 миллионов евро, следует из пресс-релиза
финской компании.
"Компания Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть". Ожидается, что... цена покупки составит приблизительно 400 миллионов евро", - говорится в сообщении.
На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых активов и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля и евро.
Уточняется, что сделка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России
и другим условиям, что создает существенную неопределенность в отношении сроков, условий и закрытия сделки.
После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает свою деятельность в России, а персонал компании в РФ переходит к новому владельцу.
Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80 % шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечил около 20 % чистых продаж Nokian Tyres, уточняется в сообщении.
"Выход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года", - информирует производитель.
Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности своих заводов в Финляндии
и США
, а также инвестирует в новые возможности поставок в Европе
, подчеркивает компания.