https://ria.ru/20221028/sheremetevo-1827565961.html
Шереметьево перейдет на зимнее расписание
Шереметьево перейдет на зимнее расписание - РИА Новости, 28.10.2022
Шереметьево перейдет на зимнее расписание
Московский аэропорт "Шереметьево" с 30 октября переходит на осенне-зимний график полетов, говорится в релизе компании. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:23
2022-10-28T17:23
2022-10-28T17:53
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" с 30 октября переходит на осенне-зимний график полетов, говорится в релизе компании."Расписание будет действовать до 26 марта 2023 года. В период зимней навигации рейсы запланированы по 105 маршрутам (60 внутренних и 45 международных)", — рассказывают в пресс-службе.Базовый перевозчик аэропорта "Аэрофлот" в предстоящем сезоне продолжит выполнять полеты по разветвленной маршрутной сети: 40 направлений — по городам России, 28 – в государства СНГ и страны дальнего зарубежья. Также компания запустит рейсы по востребованным туристическим маршрутам – в Бангкок, на Гоа и Пхукет. С переходом на зимнюю навигацию возобновятся полеты лоукостера "Победа": перевозки будут осуществляться по 25 направлениям. А авиакомпания Nordwind Airlines продолжит летать по открытым в летнем сезоне маршрутам на курорты Кубы — Варадеро и Кайо-Коко.
https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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17:23 28.10.2022 (обновлено: 17:53 28.10.2022)
Шереметьево перейдет на зимнее расписание
Зимнее расписание Шереметьево включает рейсы по 105 маршрутам, из них 45 — зарубежные