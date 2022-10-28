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Шереметьево перейдет на зимнее расписание - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221028/sheremetevo-1827565961.html
Шереметьево перейдет на зимнее расписание
Шереметьево перейдет на зимнее расписание - РИА Новости, 28.10.2022
Шереметьево перейдет на зимнее расписание
Московский аэропорт "Шереметьево" с 30 октября переходит на осенне-зимний график полетов, говорится в релизе компании. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:23
2022-10-28T17:53
туризм
новости - туризм
россия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
победа (авиакомпания)
nordwind airlines
авиакомпании
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" с 30 октября переходит на осенне-зимний график полетов, говорится в релизе компании."Расписание будет действовать до 26 марта 2023 года. В период зимней навигации рейсы запланированы по 105 маршрутам (60 внутренних и 45 международных)", — рассказывают в пресс-службе.Базовый перевозчик аэропорта "Аэрофлот" в предстоящем сезоне продолжит выполнять полеты по разветвленной маршрутной сети: 40 направлений — по городам России, 28 – в государства СНГ и страны дальнего зарубежья. Также компания запустит рейсы по востребованным туристическим маршрутам – в Бангкок, на Гоа и Пхукет. С переходом на зимнюю навигацию возобновятся полеты лоукостера "Победа": перевозки будут осуществляться по 25 направлениям. А авиакомпания Nordwind Airlines продолжит летать по открытым в летнем сезоне маршрутам на курорты Кубы — Варадеро и Кайо-Коко.
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новости - туризм, россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, победа (авиакомпания), nordwind airlines, авиакомпании, авиарейсы, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Победа (авиакомпания), Nordwind Airlines, авиакомпании, авиарейсы, Туризм, туристы
17:23 28.10.2022 (обновлено: 17:53 28.10.2022)
 
Шереметьево перейдет на зимнее расписание

Зимнее расписание Шереметьево включает рейсы по 105 маршрутам, из них 45 — зарубежные

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЖенщина у табло вылетов в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Женщина у табло вылетов в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" с 30 октября переходит на осенне-зимний график полетов, говорится в релизе компании.
"Расписание будет действовать до 26 марта 2023 года. В период зимней навигации рейсы запланированы по 105 маршрутам (60 внутренних и 45 международных)", — рассказывают в пресс-службе.
Базовый перевозчик аэропорта "Аэрофлот" в предстоящем сезоне продолжит выполнять полеты по разветвленной маршрутной сети: 40 направлений — по городам России, 28 – в государства СНГ и страны дальнего зарубежья. Также компания запустит рейсы по востребованным туристическим маршрутам – в Бангкок, на Гоа и Пхукет.
С переходом на зимнюю навигацию возобновятся полеты лоукостера "Победа": перевозки будут осуществляться по 25 направлениям. А авиакомпания Nordwind Airlines продолжит летать по открытым в летнем сезоне маршрутам на курорты КубыВарадеро и Кайо-Коко.
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:26Туризм
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияШереметьево (аэропорт)АэрофлотПобеда (авиакомпания)Nordwind AirlinesавиакомпанииавиарейсыТуризмтуристы
 
 
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