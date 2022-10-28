https://ria.ru/20221028/sheremet-1827397868.html

В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству

В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству - РИА Новости, 28.10.2022

В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству

Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T05:41

2022-10-28T05:41

2022-10-28T05:43

владимир зеленский

михаил шеремет

украина

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил."Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос", — заключил депутат.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html

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владимир зеленский, михаил шеремет, украина, госдума рф, россия, в мире