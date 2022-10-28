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В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству - РИА Новости, 28.10.2022
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В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству
В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству - РИА Новости, 28.10.2022
В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству
Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T05:41
2022-10-28T05:43
владимир зеленский
михаил шеремет
украина
госдума рф
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил."Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос", — заключил депутат.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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владимир зеленский, михаил шеремет, украина, госдума рф, россия, в мире
Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Украина, Госдума РФ, Россия, В мире
05:41 28.10.2022 (обновлено: 05:43 28.10.2022)
 
В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству

Депутат Госдумы от крымского региона Шеремет посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — омтетил Шеремет.

По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.
"Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос", — заключил депутат.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Владимир ЗеленскийМихаил ШереметУкраинаГосдума РФРоссияВ мире
 
 
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