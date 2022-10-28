https://ria.ru/20221028/shaevich-1826945390.html

Биография Адольфа Шаевича

Биография Адольфа Шаевича - РИА Новости, 28.10.2022

Биография Адольфа Шаевича

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Соломонович Шаевич родился 28 октября 1937 года в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:12

2022-10-28T02:12

2022-10-28T02:12

справки

адольф шаевич

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Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Соломонович Шаевич родился 28 октября 1937 года в Хабаровске.После окончания школы работал мотористом на электростанции в целинном совхозе. В 1964 году окончил механический факультет Хабаровского политехнического института (ныне Тихоокеанский государственный университет).С 1964 по 1972 год Шаевич работал в Биробиджане в областном управлении механизации на должности механика.В 1972 году переехал в Москву и поступил в иешиву (еврейскую религиозную школу) "Кол Я‘аков" при Московской хоральной синагоге. Сочетал учебу в иешиве с работой сторожа синагоги.В 1973 году по соглашению советских властей с Советом по делам религии Венгерской народной республики Адольф Шаевич был направлен на учебу в раввинскую семинарию в Будапеште, которую окончил в 1980 году. Получил диплом раввина. Проходил стажировку в Иешиве-университете в Нью-Йорке (США).С 1980 года – раввин в Москве.С 1983 года был главным раввином Московской хоральной синагоги. В 1989 году в СССР был учрежден Всесоюзный совет еврейских религиозных общин (ВСЕРО), который возглавил Адольф Шаевич. Он был избран главным раввином Советского Союза.После распада Советского Союза была создана новая всероссийская организация – Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР). В 1993 году КЕРООР избрал Адольфа Шаевича главным раввином России. В июне 2000 года Федерация еврейских общин России, объединяющая ортодоксальные общины, в основном связанные с движением Хабад (одно из центральных течений в хасидизме), избрала главным раввином России Берла Лазара, однако КЕРООР и Российский еврейский конгресс (РЕК) не признали правомерность этого избрания.Адольф Шаевич – член президиума КЕРООР. Председатель совета Московской еврейской религиозной общины.Награжден орденом Дружбы народов (1987), орденом Почета (1997), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, адольф шаевич