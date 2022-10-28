https://ria.ru/20221028/serbiya-1827682600.html
В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии
В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии - РИА Новости, 28.10.2022
В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии
Правительство самопровозглашенной республики Косово отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами выданными властями Сербии, вызвавшую РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:47
2022-10-28T22:47
2022-10-28T22:47
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альбин курти
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приштина
ми-35
миг-29
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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Правительство самопровозглашенной республики Косово отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами выданными властями Сербии, вызвавшую напряженность в крае.Послы США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии в пятницу провели встречу в Приштине с "премьером" самопровозглашенной республики Альбином Курти. После разговора не было заявлений для СМИ, согласно источникам местной прессы, послы стран Запада призвали косовские "власти" отложить на 10 месяцев спорные меры."От 1 ноября до 21 ноября будет издаваться предупреждение, а от 21 ноября до 21 января 2023 года – выписываться денежные штрафы. С 21 января будут действовать пробные регистрационные таблицы еще два месяца, а затем 21 апреля 2023 года в Косово не будут разрешены никакие другие номера, кроме RKS ("республика Косово" - ред.)", - цитирует портал Kosovo online заявление Курти после заседания "кабмина" в пятницу.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов до 1 ноября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, альбин курти, сербия, косово, приштина, ми-35, миг-29
В мире, Авто, Альбин Курти, Сербия, Косово, Приштина, Ми-35, МиГ-29
В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии
Правительство Косово отказалось отложить спорную перерегистрацию сербских автономеров
БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Правительство самопровозглашенной республики Косово отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами выданными властями Сербии, вызвавшую напряженность в крае.
Послы США
, Великобритании
, ФРГ
, Франции
и Италии
в пятницу провели встречу в Приштине с "премьером" самопровозглашенной республики Альбином Курти
. После разговора не было заявлений для СМИ, согласно источникам местной прессы, послы стран Запада призвали косовские "власти" отложить на 10 месяцев спорные меры.
"От 1 ноября до 21 ноября будет издаваться предупреждение, а от 21 ноября до 21 января 2023 года – выписываться денежные штрафы. С 21 января будут действовать пробные регистрационные таблицы еще два месяца, а затем 21 апреля 2023 года в Косово не будут разрешены никакие другие номера, кроме RKS ("республика Косово" - ред.)", - цитирует портал Kosovo online заявление Курти после заседания "кабмина" в пятницу.
В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
В Приштине требуют от местных сербов до 1 ноября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35
и истребители МиГ-29
. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.