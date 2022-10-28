https://ria.ru/20221028/serbiya-1827682600.html

В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии

В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии - РИА Новости, 28.10.2022

В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии

Правительство самопровозглашенной республики Косово отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами выданными властями Сербии, вызвавшую РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:47

2022-10-28T22:47

2022-10-28T22:47

в мире

авто

альбин курти

сербия

косово

приштина

ми-35

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813551945_0:365:2920:2008_1920x0_80_0_0_b13ddd07594cd84ff384752e382c2739.jpg

БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Правительство самопровозглашенной республики Косово отказалось отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами выданными властями Сербии, вызвавшую напряженность в крае.Послы США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии в пятницу провели встречу в Приштине с "премьером" самопровозглашенной республики Альбином Курти. После разговора не было заявлений для СМИ, согласно источникам местной прессы, послы стран Запада призвали косовские "власти" отложить на 10 месяцев спорные меры."От 1 ноября до 21 ноября будет издаваться предупреждение, а от 21 ноября до 21 января 2023 года – выписываться денежные штрафы. С 21 января будут действовать пробные регистрационные таблицы еще два месяца, а затем 21 апреля 2023 года в Косово не будут разрешены никакие другие номера, кроме RKS ("республика Косово" - ред.)", - цитирует портал Kosovo online заявление Курти после заседания "кабмина" в пятницу.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов до 1 ноября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до настоящего момента только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221026/pravitelstvo-1827047622.html

сербия

косово

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, альбин курти, сербия, косово, приштина, ми-35, миг-29