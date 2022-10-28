https://ria.ru/20221028/serbiya-1827526460.html

Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич

Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 28.10.2022

Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич

Сербия является военно-нейтральным государством, при этом продолжит сотрудничество с НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита председателя... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:36

2022-10-28T14:36

2022-10-28T14:36

в мире

александр вучич

сербия

нато

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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Сербия является военно-нейтральным государством, при этом продолжит сотрудничество с НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.Бауэр находится с визитом в Белграде, где проводит встречи с главой государства и командованием вооруженных сил."Хороший разговор с адмиралом Робом Бауэром, председателем военного комитета НАТО. Мир и деэскалация напряженности – ключевые задачи для всех нас. Сербия военно-нейтральна, но продолжит корректное сотрудничество с НАТО", - написал сербский лидер в соцсетях после встречи.Администрация Вучича указала, что стороны обсудили развитие сотрудничества Сербии и НАТО на разных уровнях. В настоящее время Белград является участником программы "Партнерство ради мира", нейтралитет поддерживает согласно резолюции парламента 2007 года."Президент Вучич сказал, что военнослужащие контингента КФОР имеют важную роль в поддержании мира и стабильности и защите сербов и других неалбанских общин в Косово и Метохии", - говорится в сообщении. Адмирал Бауэр, как сообщается, подчеркнул, что "НАТО ценит Сербию как партнера и уважает ее военный нейтралитет".

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html

https://ria.ru/20221004/nato-1821370170.html

сербия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вучич, сербия, нато