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Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 28.10.2022
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Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич
Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 28.10.2022
Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич
Сербия является военно-нейтральным государством, при этом продолжит сотрудничество с НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита председателя... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:36
2022-10-28T14:36
в мире
александр вучич
сербия
нато
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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Сербия является военно-нейтральным государством, при этом продолжит сотрудничество с НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.Бауэр находится с визитом в Белграде, где проводит встречи с главой государства и командованием вооруженных сил."Хороший разговор с адмиралом Робом Бауэром, председателем военного комитета НАТО. Мир и деэскалация напряженности – ключевые задачи для всех нас. Сербия военно-нейтральна, но продолжит корректное сотрудничество с НАТО", - написал сербский лидер в соцсетях после встречи.Администрация Вучича указала, что стороны обсудили развитие сотрудничества Сербии и НАТО на разных уровнях. В настоящее время Белград является участником программы "Партнерство ради мира", нейтралитет поддерживает согласно резолюции парламента 2007 года."Президент Вучич сказал, что военнослужащие контингента КФОР имеют важную роль в поддержании мира и стабильности и защите сербов и других неалбанских общин в Косово и Метохии", - говорится в сообщении. Адмирал Бауэр, как сообщается, подчеркнул, что "НАТО ценит Сербию как партнера и уважает ее военный нейтралитет".
https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html
https://ria.ru/20221004/nato-1821370170.html
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в мире, александр вучич, сербия, нато
В мире, Александр Вучич, Сербия, НАТО
14:36 28.10.2022
 
Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич

Вучич заявил, что Сербия продолжит сотрудничать с НАТО, но останется военно-нейтральной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Сербия является военно-нейтральным государством, при этом продолжит сотрудничество с НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.
Бауэр находится с визитом в Белграде, где проводит встречи с главой государства и командованием вооруженных сил.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:31
Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу
"Хороший разговор с адмиралом Робом Бауэром, председателем военного комитета НАТО. Мир и деэскалация напряженности – ключевые задачи для всех нас. Сербия военно-нейтральна, но продолжит корректное сотрудничество с НАТО", - написал сербский лидер в соцсетях после встречи.
Администрация Вучича указала, что стороны обсудили развитие сотрудничества Сербии и НАТО на разных уровнях. В настоящее время Белград является участником программы "Партнерство ради мира", нейтралитет поддерживает согласно резолюции парламента 2007 года.
"Президент Вучич сказал, что военнослужащие контингента КФОР имеют важную роль в поддержании мира и стабильности и защите сербов и других неалбанских общин в Косово и Метохии", - говорится в сообщении. Адмирал Бауэр, как сообщается, подчеркнул, что "НАТО ценит Сербию как партнера и уважает ее военный нейтралитет".
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России
 
В миреАлександр ВучичСербияНАТО
 
 
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