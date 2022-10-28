Сербия продолжит сотрудничество с НАТО, заявил Вучич
Вучич заявил, что Сербия продолжит сотрудничать с НАТО, но останется военно-нейтральной
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Сербия является военно-нейтральным государством, при этом продолжит сотрудничество с НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.
Бауэр находится с визитом в Белграде, где проводит встречи с главой государства и командованием вооруженных сил.
20 октября, 23:31Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу
"Хороший разговор с адмиралом Робом Бауэром, председателем военного комитета НАТО. Мир и деэскалация напряженности – ключевые задачи для всех нас. Сербия военно-нейтральна, но продолжит корректное сотрудничество с НАТО", - написал сербский лидер в соцсетях после встречи.
Администрация Вучича указала, что стороны обсудили развитие сотрудничества Сербии и НАТО на разных уровнях. В настоящее время Белград является участником программы "Партнерство ради мира", нейтралитет поддерживает согласно резолюции парламента 2007 года.
"Президент Вучич сказал, что военнослужащие контингента КФОР имеют важную роль в поддержании мира и стабильности и защите сербов и других неалбанских общин в Косово и Метохии", - говорится в сообщении. Адмирал Бауэр, как сообщается, подчеркнул, что "НАТО ценит Сербию как партнера и уважает ее военный нейтралитет".