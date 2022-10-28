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Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"
Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки" - РИА Новости, 28.10.2022
Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"
Российские власти регулярно информируют секретариат ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки", которая является пакетной по предложению генсека, заявила РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:44
2022-10-28T23:44
2022-10-28T23:44
стефан дюжаррик
мария захарова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские власти регулярно информируют секретариат ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки", которая является пакетной по предложению генсека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не ведет мониторинг сделок по экспорту российских удобрений."Хотела бы напомнить, что сделка является пакетной - именно это предложил генеральный секретарь ООН. Что касается "российских властей", то они через наше постпредство при ООН в Нью-Йорке регулярно информируют секретариат организации о невыполнении второй её части, касающейся российского зерна и удобрений", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Дюжаррика.Отвечая на вопрос журналистов Дюжаррик отметил, что "в обеспечение торговли российскими удобрениями вовлечены коммерческие организации".Представитель генсека ООН также подчеркнул, что организация не занимается мониторингом каждой сделки, а старается снять существующие препятствия в конкретных сферах, но не отслеживает механизм. По его словам, "вопрос о выполнении второй части сделки следует адресовать тем странам, которые являются получателями российских удобрений, а также российским властям".
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стефан дюжаррик, мария захарова, россия, москва, оон, нью-йорк (город), в мире
Стефан Дюжаррик, Мария Захарова, Россия, Москва, ООН, Нью-Йорк (город), В мире
Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"
Захарова: Москва регулярно информировала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"