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Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России
Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России - РИА Новости, 28.10.2022
Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России
Канада вводит санкции в отношении 35 россиян, включая членов руководства компании "Газпром", а также шести компаний российского энергетического сектора, заявил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:49
2022-10-28T17:49
2022-10-28T17:49
экономика
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россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Канада вводит санкции в отношении 35 россиян, включая членов руководства компании "Газпром", а также шести компаний российского энергетического сектора, заявил в пятницу премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо."Мы добавляем в санкционные списки еще 35 лиц, включая влиятельных членов руководства государственной энергокомпании "Газпром", а также вводим ограничения в отношении шести предприятий энергосектора", - сказал Трюдо в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы.По словам канадского премьера, Оттава продолжит "закручивать гайки" в отношении всех, кто поддерживает проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.
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экономика, канада, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Канада, Россия, Санкции в отношении России
Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России
Трюдо: Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергетических компаний России