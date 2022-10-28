https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827613734.html

Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России

Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России - РИА Новости, 28.10.2022

Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России

Канада вводит санкции в отношении 35 россиян, включая членов руководства компании "Газпром", а также шести компаний российского энергетического сектора, заявил... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:49

2022-10-28T17:49

2022-10-28T17:49

экономика

канада

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Канада вводит санкции в отношении 35 россиян, включая членов руководства компании "Газпром", а также шести компаний российского энергетического сектора, заявил в пятницу премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо."Мы добавляем в санкционные списки еще 35 лиц, включая влиятельных членов руководства государственной энергокомпании "Газпром", а также вводим ограничения в отношении шести предприятий энергосектора", - сказал Трюдо в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы.По словам канадского премьера, Оттава продолжит "закручивать гайки" в отношении всех, кто поддерживает проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

https://ria.ru/20221027/bayden-1827380749.html

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экономика, канада, россия, санкции в отношении россии