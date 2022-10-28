https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827593093.html

СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом

СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом - РИА Новости, 28.10.2022

СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом

Тысячи людей в Британии стесняются ходить на работу, так как не могут позволить себе элементарные средства гигиены, следует из данных благотворительной... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:02

2022-10-28T17:02

2022-10-28T17:16

украина

москва

россия

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Тысячи людей в Британии стесняются ходить на работу, так как не могут позволить себе элементарные средства гигиены, следует из данных благотворительной организации The Hygiene Bank, на которые ссылается Sky News.В организации указали, что причиной столь печального развития событий стал рост цен на топливо и продукты питания."Данные показывают, что более половины британцев едва сводит концы с концами. Около 45 процентов с трудом оплачивают счета за электроэнергию, в то время как самые дешевые товары в супермаркетах подорожали на 17 процентов", — следует из данных Управления национальной статистики.Генеральный директор The Hygiene Bank заметила, что ситуация намного серьезнее, чем она могла себе представить."Ситуация распространяется с небывалой скоростью и оказывает огромное влияние на наиболее уязвимую в финансовом плане часть населения", — подчеркнула она.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20221026/frantsiya-1826987373.html

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827532319.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, москва, россия, санкции в отношении россии, великобритания