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СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом - РИА Новости, 28.10.2022
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СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом
СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом - РИА Новости, 28.10.2022
СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом
Тысячи людей в Британии стесняются ходить на работу, так как не могут позволить себе элементарные средства гигиены, следует из данных благотворительной... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:02
2022-10-28T17:16
украина
москва
россия
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Тысячи людей в Британии стесняются ходить на работу, так как не могут позволить себе элементарные средства гигиены, следует из данных благотворительной организации The Hygiene Bank, на которые ссылается Sky News.В организации указали, что причиной столь печального развития событий стал рост цен на топливо и продукты питания."Данные показывают, что более половины британцев едва сводит концы с концами. Около 45 процентов с трудом оплачивают счета за электроэнергию, в то время как самые дешевые товары в супермаркетах подорожали на 17 процентов", — следует из данных Управления национальной статистики.Генеральный директор The Hygiene Bank заметила, что ситуация намного серьезнее, чем она могла себе представить."Ситуация распространяется с небывалой скоростью и оказывает огромное влияние на наиболее уязвимую в финансовом плане часть населения", — подчеркнула она.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20221026/frantsiya-1826987373.html
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украина, москва, россия, санкции в отношении россии, великобритания
Украина, Москва, Россия, Санкции в отношении России, Великобритания
17:02 28.10.2022 (обновлено: 17:16 28.10.2022)
 
СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом

Sky News: британцы стесняются ходить на работу, так как не могут позволить себе даже мыло

© Fotolia / vera7388Мужчина моет руки
Мужчина моет руки - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / vera7388
Мужчина моет руки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Тысячи людей в Британии стесняются ходить на работу, так как не могут позволить себе элементарные средства гигиены, следует из данных благотворительной организации The Hygiene Bank, на которые ссылается Sky News.
"Около 3,2 миллиона людей в Британии находятся за чертой бедности с точки зрения гигиены, и из них около 12 процентов избегают встречи с коллегами, потому что не могут позволить себе даже мыло", — говорится в отчете.
В организации указали, что причиной столь печального развития событий стал рост цен на топливо и продукты питания.
"Данные показывают, что более половины британцев едва сводит концы с концами. Около 45 процентов с трудом оплачивают счета за электроэнергию, в то время как самые дешевые товары в супермаркетах подорожали на 17 процентов", — следует из данных Управления национальной статистики.
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Генеральный директор The Hygiene Bank заметила, что ситуация намного серьезнее, чем она могла себе представить.
"Ситуация распространяется с небывалой скоростью и оказывает огромное влияние на наиболее уязвимую в финансовом плане часть населения", — подчеркнула она.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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