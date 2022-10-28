https://ria.ru/20221028/ryanair-1827686805.html

Источник: СБ ООН обсудит в понедельник ситуацию вокруг инцидента с Ryanair

Источник: СБ ООН обсудит в понедельник ситуацию вокруг инцидента с Ryanair - РИА Новости, 28.10.2022

Источник: СБ ООН обсудит в понедельник ситуацию вокруг инцидента с Ryanair

СБ ООН по запросу США и Албании обсудит в понедельник ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair, который произошел в мае 2021 года, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:36

2022-10-28T23:36

2022-10-28T23:36

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ООН, 28 окт – РИА Новости. СБ ООН по запросу США и Албании обсудит в понедельник ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair, который произошел в мае 2021 года, сообщили РИА Новости источник в Совбезе.Еще один источник подтвердил эту информацию.В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета оказался один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим Telegram-канала Роман Протасевич. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В последствии совет ИКАО обнародовал доклад, в котором заявил, что сообщение о наличии бомбы на борту самолета Ryanair было "заведомо ложным" и его передали летному экипажу по указанию властей Белоруссии. После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. Некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что доклад ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair является попыткой Запада "задним числом" оправдать санкции против авиации Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отчет ИКАО фальсификацией. Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что после доработки доклад ИКАО о инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска стал напоминать шпионский роман, республика категорически не приемлет его итоговые выводы.

https://ria.ru/20220216/makey-1773095389.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, роман протасевич, александр лукашенко, белоруссия, сша, минск, ryanair, международная организация гражданской авиации, совет безопасности оон