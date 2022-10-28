https://ria.ru/20221028/rt-1827466436.html

Журналисты RT попали под обстрел в Донецке

Журналисты RT попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 28.10.2022

Журналисты RT попали под обстрел в Донецке

Группа журналистов RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале корреспондент RT Arabic Хассан Насср. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:49

2022-10-28T12:49

2022-10-28T12:59

донецк

кировский район

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происшествия

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донецкая область

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа журналистов RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале корреспондент RT Arabic Хассан Насср.На видео журналист рассказывает, что группа приехала снимать в Кировском районе результаты обстрела со стороны Украины."В момент, когда приехали, в этом месте, к сожалению, опять был прилет. Прямое попадание осколков в нашу машину... Самый большой осколок попал со стороны нашего водителя. Слава Богу, что машина была бронированная, и все живы", - рассказал журналист.

https://ria.ru/20221028/makeevka-1827448041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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