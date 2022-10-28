https://ria.ru/20221028/rt-1827466436.html
Журналисты RT попали под обстрел в Донецке
Журналисты RT попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 28.10.2022
Журналисты RT попали под обстрел в Донецке
Группа журналистов RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале корреспондент RT Arabic Хассан Насср. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:49
2022-10-28T12:49
2022-10-28T12:59
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа журналистов RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале корреспондент RT Arabic Хассан Насср.На видео журналист рассказывает, что группа приехала снимать в Кировском районе результаты обстрела со стороны Украины."В момент, когда приехали, в этом месте, к сожалению, опять был прилет. Прямое попадание осколков в нашу машину... Самый большой осколок попал со стороны нашего водителя. Слава Богу, что машина была бронированная, и все живы", - рассказал журналист.
https://ria.ru/20221028/makeevka-1827448041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:49 28.10.2022 (обновлено: 12:59 28.10.2022)
Журналисты RT попали под обстрел в Донецке
Группа журналистов RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, все живы