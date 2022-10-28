https://ria.ru/20221028/rozysk-1827447325.html
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема - РИА Новости, 28.10.2022
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема
Российское МВД объявило в розыск арестованного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса, следует из базы ведомства. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:00
2022-10-28T12:00
2022-10-28T14:03
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр усс
происшествия
италия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российское МВД объявило в розыск арестованного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса, следует из базы ведомства.При этом Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.Сыну красноярского губернатора вменяют отмывание денег (статья 174 Уголовного кодекса).Теперь Россия может обратиться к Италии с просьбой о его экстрадиции.Артема Усса задержали в Милане 17 октября по американскому запросу. В США его и еще четырех россиян — Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова — обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Как утверждает американский Минюст, Орехов и Усс выступают совладельцами, а Кузургашева — топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. Компанию подозревают в том, что она якобы закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения и передавала их потребителям в России, в том числе находящимся под санкциями фирмам, контролируемым Телегиным и Туляковым. Еще одно обвинение касается контрабанды нефти венесуэльской компании PDVSA.США потребовали от Италии выдачи Усса, сам он согласия на это не дал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр усс, происшествия, италия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Александр Усс, Происшествия, Италия
12:00 28.10.2022 (обновлено: 14:03 28.10.2022)
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Александра Усса Артема
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российское МВД объявило в розыск арестованного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса, следует из базы ведомства.
При этом Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.
Сыну красноярского губернатора вменяют отмывание денег (статья 174 Уголовного кодекса).
Теперь Россия может обратиться к Италии с просьбой о его экстрадиции.
Артема Усса задержали в Милане 17 октября по американскому запросу. В США его и еще четырех россиян — Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова — обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Как утверждает американский Минюст, Орехов и Усс выступают совладельцами, а Кузургашева — топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. Компанию подозревают в том, что она якобы закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения и передавала их потребителям в России, в том числе находящимся под санкциями фирмам, контролируемым Телегиным и Туляковым. Еще одно обвинение касается контрабанды нефти венесуэльской компании PDVSA.
США потребовали от Италии выдачи Усса, сам он согласия на это не дал.