https://ria.ru/20221028/rozysk-1827447325.html

МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема

МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема - РИА Новости, 28.10.2022

МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема

Российское МВД объявило в розыск арестованного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса, следует из базы ведомства. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:00

2022-10-28T12:00

2022-10-28T14:03

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр усс

происшествия

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российское МВД объявило в розыск арестованного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса, следует из базы ведомства.При этом Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.Сыну красноярского губернатора вменяют отмывание денег (статья 174 Уголовного кодекса).Теперь Россия может обратиться к Италии с просьбой о его экстрадиции.Артема Усса задержали в Милане 17 октября по американскому запросу. В США его и еще четырех россиян — Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова — обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Как утверждает американский Минюст, Орехов и Усс выступают совладельцами, а Кузургашева — топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. Компанию подозревают в том, что она якобы закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения и передавала их потребителям в России, в том числе находящимся под санкциями фирмам, контролируемым Телегиным и Туляковым. Еще одно обвинение касается контрабанды нефти венесуэльской компании PDVSA.США потребовали от Италии выдачи Усса, сам он согласия на это не дал.

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр усс, происшествия, италия