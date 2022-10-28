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Запорожские власти считают, что Россия стоит на пороге великих изменений - РИА Новости, 28.10.2022
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Запорожские власти считают, что Россия стоит на пороге великих изменений
Запорожские власти считают, что Россия стоит на пороге великих изменений - РИА Новости, 28.10.2022
Запорожские власти считают, что Россия стоит на пороге великих изменений
Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба, Россия на пороге великих изменений,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:12
2022-10-28T11:12
владимир путин
евгений балицкий
россия
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба, Россия на пороге великих изменений, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий."Владимир Путин вчера, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба. Маятник истории качнулся. И его сила безвозвратно уничтожит вывернутую наизнанку либеральную западную идеологию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Украина стала полигоном для испытания нового оружия, а киевское правительство абсолютно управляемо западными кураторами, при этом США и Европа не скрывают "своего прямого участие в финансировании госпереворота на Украине и многолетнее накачивание киевского режима оружием"."Говоря о глобальном мироустройстве, президент отметил, что никто никогда не сможет диктовать России, какое должно быть общество и на каких принципах его строить. Россию никогда и никому не удавалось поставить на колени и "смахнуть" с геополитической карты. А Запад постепенно остается в меньшинстве и теряет свои так называемые демократические ценности. Мы на пороге великих изменений. Маятник истории продолжит свое движение в нашу сторону, в сторону России, в сторону объединения русского мира", - заключил врио губернатора.
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владимир путин, евгений балицкий, россия, в мире, запорожская область
Владимир Путин, Евгений Балицкий, Россия, В мире, Запорожская область
11:12 28.10.2022
 
Запорожские власти считают, что Россия стоит на пороге великих изменений

Балицкий заявил, что Путин на "Валдае" обозначил задачи мирового масштаба для России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба, Россия на пороге великих изменений, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
"Владимир Путин вчера, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, обозначил задачи мирового масштаба. Маятник истории качнулся. И его сила безвозвратно уничтожит вывернутую наизнанку либеральную западную идеологию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Украина стала полигоном для испытания нового оружия, а киевское правительство абсолютно управляемо западными кураторами, при этом США и Европа не скрывают "своего прямого участие в финансировании госпереворота на Украине и многолетнее накачивание киевского режима оружием".
"Говоря о глобальном мироустройстве, президент отметил, что никто никогда не сможет диктовать России, какое должно быть общество и на каких принципах его строить. Россию никогда и никому не удавалось поставить на колени и "смахнуть" с геополитической карты. А Запад постепенно остается в меньшинстве и теряет свои так называемые демократические ценности. Мы на пороге великих изменений. Маятник истории продолжит свое движение в нашу сторону, в сторону России, в сторону объединения русского мира", - заключил врио губернатора.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 08:00
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