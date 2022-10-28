https://ria.ru/20221028/rossiya-1827230300.html

"Прибыль — важнее". В Европе придумали, как ограбить россиян

"Прибыль — важнее". В Европе придумали, как ограбить россиян - РИА Новости, 28.10.2022

"Прибыль — важнее". В Европе придумали, как ограбить россиян

В Латвии запретили продлевать вид на жительство, Грузия обдумывает визовый режим, финны предлагают отбирать имущество — по мнению экспертов, речь идет о... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:00

2022-10-28T08:12

елена попова

саломе зурабишвили

антти кайкконен

латвия

грузия

россия

авито

евросоюз

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Елена Попова. В Латвии запретили продлевать вид на жительство, Грузия обдумывает визовый режим, финны предлагают отбирать имущество — по мнению экспертов, речь идет о политических репрессиях в отношении всех россиян. В мотивах лидеров этих стран разбиралось РИА Новости.Не опасность, но "вызов"После объявления частичной мобилизации десятки тысячи россиян отправились в соседние государства, очереди на пограничных переходах растянулись на десятки километров. Многие направились в Грузию — там можно находиться целый год без визы. По оценкам местного МВД, после 21 сентября в страну въехали более 50 тысяч человек.Часть грузинской оппозиции отнеслась к этому негативно и призвала ограничить пребывание иностранцев тремя месяцами. Инициатива вызвала жесткие разногласия как между ведущими партиями в парламенте, так и внутри правительства.Президент Саломе Зурабишвили поддержала предложение: "Граждане России, которые попали в Грузию, — это вызов. Не могу сказать, что это опасность, но явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для россиян, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом".Против выступает правящая партия "Грузинская мечта". Министр финансов республики Лаша Хуцишвили убежден, что безвизовый режим не представляет угрозу безопасности, а существующий механизм контроля полностью отвечает вызовам, которые стоят перед страной.Однако тенденция к ужесточению правил въезда есть уже сейчас. Каждый день десяткам людей отказывают в прохождении границы, причем не имеет значения ни контракт на аренду жилья, ни профессия, ни даже факт проживания в Грузии.Россияне не могут въехать и через третьи страны. Генеральное консульство России в Трабзоне (Турция) официально сообщило, что на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска "Сарпи" такие случаи фиксируют почти ежедневно.Стопроцентной гарантией въезда будет только временный вид на жительство, но, очевидно, такой документ есть не у всех.Языковой вопрос и конфискацияЛатвия стоит в авангарде давления не только на российское руководство, но и на население. В августе прибалтийская республика перестала выдавать визы россиянам. Исключение — поездки на похороны близких родственников. Также там отказались предоставлять убежище уклоняющимся от мобилизации мужчинам "из соображений безопасности".Кроме того, в конце сентября в стране ужесточили условия выдачи разрешений на временное проживание гражданам России и Белоруссии. Действующие ВНЖ, полученные на основании приобретения недвижимости или инвестиций, аннулируют с 1 сентября следующего года. Чтобы оформить документ снова, необходимо сдать тест на знание латышского языка.В Латвии более десяти тысяч объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России. Так что многие будут вынуждены либо избавиться от квартир, либо выучить государственный язык республики.Власти Финляндии пошли еще дальше: там намерены конфисковать имущество россиян, если оно находится на территории, важной для безопасности страны. Глава Минобороны Антти Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет соответствующее предложение в парламент. "Это также возможно, если будет установлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого у нас существует", — сказал глава ведомства.На фоне заявлений финских властей россияне начинают выставлять недвижимость на продажу. Например, на площадке "Авито" размещено свыше 30 предложений по продаже квартир, причем большинство — в приграничном городе Иматра.А 27 сентября стало известно, что пограничная охрана страны собирается возвести барьер на границе с Россией. При этом, по словам министра иностранных дел Пекка Хаависто, обстановка там спокойная, военной угрозы нет.Переоцененная демократия"Речь идет о политических репрессиях в отношении всех носителей российского паспорта. Они будут распространятся и на этнических русских, и в какой-то степени на православных. Эти государства возвращаются к средневековым правилам коллективной вины и ответственности, что свидетельствует о значительном уровне цивилизационной деградации Европы", — поясняет политолог Сергей Марков.По его мнению, западная демократия — большое преувеличение. Иначе бы страны ЕС встали на сторону России, а не Украины. "Вместо этого они участвуют в изоляции страны и поддерживают антидемократический режим Киева", — отмечает эксперт.Директор Центра информации и документации Совета Европы Николай Топорнин считает эти действия формой политического протеста и поддержки Украины. "Они намекают, что пора заканчивать военную операцию. У них нет военных и денежных ресурсов, чтобы оказывать глобальную помощь Киеву, как США и крупные европейские страны — Германия, Франция. Но это посильный вклад в общую кампанию по давлению на Россию и российские власти".При этом россияне за границей — не беженцы, которые живут на пособия. За счет них страны хорошо зарабатывают. Так, цены на недвижимость в Тбилиси выросли чуть ли не в полтора раза, что выгодно для бюджета. "Получается, даже не в туристический сезон ниша заполнена — и это, безусловно, плюс", — говорит Топорнин.Учитывая этот фактор, многие государства, возможно, повременят с визовым режимом или повальной конфискацией имущества. Даже Латвия, поддержавшая всевозможные формы давления на Москву, продолжает покупать российский газ. А значит, вопрос прибыли — важнее.

https://ria.ru/20221018/gruziya-1824839835.html

https://ria.ru/20221018/imuschestvo-1824760535.html

латвия

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финляндия

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елена попова, саломе зурабишвили, антти кайкконен, латвия, грузия, россия, авито, евросоюз, совет европы, визы, финляндия