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Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул - РИА Новости, 28.10.2022
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул
Владельцы аэропорта Храброво ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:21
2022-10-28T18:21
2022-10-28T19:06
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владельцы аэропорта Храброво ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Надеюсь, что все-таки азиатские, турецкие компании будут в нашу сторону смотреть, непосредственно на аэропорт Храброво", — сказал он.Алиханов уточнил, что владельцы воздушной гавани, в частности, обсуждают возможность запуска перевозок из Калининграда в Стамбул и дальше транзитом в другие государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон алиханов, стамбул, калининград, калининградская область, аэропорт, авиарейсы, новости - туризм, туризм, авиакомпании
Туризм, Антон Алиханов, Стамбул, Калининград, Калининградская область, Аэропорт, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм, авиакомпании
18:21 28.10.2022 (обновлено: 19:06 28.10.2022)
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул
Алиханов: калининградский аэропорт ведет переговоры для открытия рейсов в Стамбул