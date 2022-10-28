Рейтинг@Mail.ru
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221028/reysy-1827417441.html
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул - РИА Новости, 28.10.2022
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул
Владельцы аэропорта Храброво ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:21
2022-10-28T19:06
туризм
антон алиханов
стамбул
калининград
калининградская область
аэропорт
авиарейсы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777485906_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_ecde3da9fb44282ce0081cd46e4db9e5.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владельцы аэропорта Храброво ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Надеюсь, что все-таки азиатские, турецкие компании будут в нашу сторону смотреть, непосредственно на аэропорт Храброво", — сказал он.Алиханов уточнил, что владельцы воздушной гавани, в частности, обсуждают возможность запуска перевозок из Калининграда в Стамбул и дальше транзитом в другие государства.
https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html
стамбул
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777485906_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_ac0bbdbe511c9164f7b960b01f86950f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон алиханов, стамбул, калининград, калининградская область, аэропорт, авиарейсы, новости - туризм, туризм, авиакомпании
Туризм, Антон Алиханов, Стамбул, Калининград, Калининградская область, Аэропорт, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм, авиакомпании
18:21 28.10.2022 (обновлено: 19:06 28.10.2022)
 
Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул

Алиханов: калининградский аэропорт ведет переговоры для открытия рейсов в Стамбул

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкПассажиры у Международного аэропорта "Храброво" (Калининград)
Пассажиры у Международного аэропорта Храброво (Калининград) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владельцы аэропорта Храброво ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Надеюсь, что все-таки азиатские, турецкие компании будут в нашу сторону смотреть, непосредственно на аэропорт Храброво", — сказал он.
Алиханов уточнил, что владельцы воздушной гавани, в частности, обсуждают возможность запуска перевозок из Калининграда в Стамбул и дальше транзитом в другие государства.
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:26Туризм
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете
 
ТуризмАнтон АлихановСтамбулКалининградКалининградская областьАэропортавиарейсыНовости - ТуризмТуризмавиакомпании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала