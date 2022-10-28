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Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул

Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул - РИА Новости, 28.10.2022

Из Калининграда планируют запустить рейсы в Стамбул

Владельцы аэропорта Храброво ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:21

2022-10-28T18:21

2022-10-28T19:06

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владельцы аэропорта Храброво ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Надеюсь, что все-таки азиатские, турецкие компании будут в нашу сторону смотреть, непосредственно на аэропорт Храброво", — сказал он.Алиханов уточнил, что владельцы воздушной гавани, в частности, обсуждают возможность запуска перевозок из Калининграда в Стамбул и дальше транзитом в другие государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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