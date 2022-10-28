https://ria.ru/20221028/renewal-1827522904.html

Renewal не видит риска дефицита лекарств в России

Renewal не видит риска дефицита лекарств в России - РИА Новости, 28.10.2022

Renewal не видит риска дефицита лекарств в России

Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") не видит риска возникновения дефицита в стране лекарственных препаратов – значимые иностранные игроки не РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:29

2022-10-28T14:29

2022-10-28T14:38

экономика

россия

здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") не видит риска возникновения дефицита в стране лекарственных препаратов – значимые иностранные игроки не ушли с рынка, как и не прекратили конкурентную работу отечественные производители."Ни один фармацевтический представитель из недружественной страны до текущего момента времени рынок не покинул… из значимых игроков, которые вносят 90% вклада в рынок. Из знаменитых компаний никто не ушел", - сказал директор по маркетингу Renewal Денис Лубов на форуме "Дни ритейла в Сибири".Он уточнил, что риски исчезновения с рынка отдельных позиций по иностранным препаратам есть, в том числе из-за государственного регулирования жизненно-важных лекарственных препаратов. Эксперт пояснил, что ограничение цен на такие препараты делает невыгодным работу с ними зарубежным поставщикам и они в этом случае могут уйти с рынка, однако это, по его словам, не связано со специальной военной операцией, это "экономическая и юридическая история"."Ни один из значимых отечественных производителей не прекратил свою деятельность за последние шесть месяцев, то есть с начала специальной военной операции. Поэтому риска дефицита лекарственных препаратов мы не видим. Каждый день приносит новые сюрпризы и ожидать можно чего угодно, но из того, о чем нам говорит тренд, таких рисков нет", - сказал Лубов.Он считает, что цены на лекарства в России будут повышаться, но не более чем на размер продовольственной инфляции. При этом, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе дешевые лекарства будут умеренно дорожать, а дорогие дешеветь в силу того, что государство контролирует цены на жизненно-важные лекарственные препараты. В среднесрочной перспективе в компании ожидают понижение платежеспособного спроса населения.По словам Лубова, фармацевтическая отрасль России хотя и не является самодостаточной, но системообразующие участники рынка оснащены по последнему слову техники и технологий, а также давно соблюдают общемировые стандарты производственной деятельности, то есть уровень качества выпускаемой продукции сопоставим с иностранными аналогами. При этом конкуренция среди отечественных производителей очень напряженная."Отечественная фарма последние 2-3 года бьется за своего клиента. В некоторых молекулах конкуренция составляет до пяти производителей. С исчезновением кого-то одного рынок, потребитель и госпитальный сегмент не потеряют", - уверен он.Говоря об активных фармацевтических субстанциях, которые поставлялись ранее из недружественных стран, он отметил, что, хотя логистика утяжеляется, а финансовые операции усложняются, еще остаются возможности для того, чтобы их завозить. В свою очередь, товарооборот таких субстанций из дружественных России стран наращивается ежедневно.

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экономика, россия, здоровье - общество