https://ria.ru/20221028/rektor-1827420323.html

Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей

Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей - РИА Новости, 28.10.2022

Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей

Арестованный по делу о мошенничестве ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин отстранён от исполнения обязанностей, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:23

2022-10-28T10:23

2022-10-28T10:23

россия

москва

московский государственный университет пищевых производств (мгупп)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин отстранён от исполнения обязанностей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.Ранее Головинский суд Москвы арестовал ректора биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Балыхина по делу о мошенничестве."М.Г. Балыхин отстранен от исполнения обязанностей ректора "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)". Дополнительно сообщаем, что на данный момент идёт следствие. Со своей стороны Минобрнауки России готово оказать содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 27 октября исполняющим обязанности ректора Росбиотеха назначен Алексей Кучумов. Ранее Кучумов исполнял обязанности ректора Пущинского государственного естественно-научного института.

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россия, москва, московский государственный университет пищевых производств (мгупп), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)