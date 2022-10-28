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Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей - РИА Новости, 28.10.2022
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Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей
Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей - РИА Новости, 28.10.2022
Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей
Арестованный по делу о мошенничестве ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин отстранён от исполнения обязанностей, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:23
2022-10-28T10:23
россия
москва
московский государственный университет пищевых производств (мгупп)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин отстранён от исполнения обязанностей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.Ранее Головинский суд Москвы арестовал ректора биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Балыхина по делу о мошенничестве."М.Г. Балыхин отстранен от исполнения обязанностей ректора "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)". Дополнительно сообщаем, что на данный момент идёт следствие. Со своей стороны Минобрнауки России готово оказать содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 27 октября исполняющим обязанности ректора Росбиотеха назначен Алексей Кучумов. Ранее Кучумов исполнял обязанности ректора Пущинского государственного естественно-научного института.
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россия, москва, московский государственный университет пищевых производств (мгупп), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Москва, Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
10:23 28.10.2022
 
Ректора РОСБИОТЕХА отстранили от обязанностей

Арестованного по делу о мошенничестве ректора РОСБИОТЕХа Балыхин отстранили

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинобрнауки
Минобрнауки - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин отстранён от исполнения обязанностей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.
Ранее Головинский суд Москвы арестовал ректора биотехнологического университета (до недавнего времени - Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Балыхина по делу о мошенничестве.
"М.Г. Балыхин отстранен от исполнения обязанностей ректора "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)". Дополнительно сообщаем, что на данный момент идёт следствие. Со своей стороны Минобрнауки России готово оказать содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 27 октября исполняющим обязанности ректора Росбиотеха назначен Алексей Кучумов. Ранее Кучумов исполнял обязанности ректора Пущинского государственного естественно-научного института.
Ректор ТГМУ Валентин Борисович Шуматов, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и студенты Тихоокеанского Медицинского Минздрава России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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РоссияМоскваМосковский государственный университет пищевых производств (МГУПП)Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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