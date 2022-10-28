https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html

Минюст включил в реестр иноагентов Синдееву* и Котрикадзе*

Минюст включил в реестр иноагентов Синдееву* и Котрикадзе* - РИА Новости, 28.10.2022

Минюст включил в реестр иноагентов Синдееву* и Котрикадзе*

Генеральный директор телеканала "Дождь"** (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева*, журналистка Екатерина Котрикадзе* и еще четыре человека внесены в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:30

2022-10-28T21:30

2022-10-28T21:55

общество

наталья синдеева

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"** (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева*, журналистка Екатерина Котрикадзе* и еще четыре человека внесены в реестр физлиц-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ."Котрикадзе* Екатерина Бесикиевна, Синдеева* Наталья Владимировна", - значится в обновленном реестре.Кроме того, в реестр также внесены Михаил Беньяш*, Тарас Березовец*, Иван Яковина* и Владимир Роменский*.Согласно информации из открытых источников, Владимир Роменский* и Екатерина Котрикадзе* - журналисты телеканала "Дождь"**. Тарас Березовец* - украинский политолог, а Иван Яковина* - журналист-международник.У всех включенных в реестр в графе "сведения об иностранных источниках" значится Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221021/inoagenty-1825771967.html

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общество, наталья синдеева, россия