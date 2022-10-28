https://ria.ru/20221028/reestr-1827671980.html

Два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов

Два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 28.10.2022

Два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ включил двух человек и одну компанию в реестр СМИ-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:06

2022-10-28T21:06

2022-10-28T21:53

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил двух человек и одну компанию в реестр СМИ-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства."Докучаев* Алексей Алексеевич, Баев* Андрей Сергеевич, Закрытая компания с ограниченной ответственностью "Букмейт Лимитед"** (Ирландия)", - следует из перечня Минюста.Как следует из информации на сайте Bookmate, Андрей Баев* - генеральный директор компании. На том же ресурсе отмечается, что "Букмейт** - это приложение для чтения с огромной библиотекой и выгодной подпиской".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

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россия, общество, ирландия