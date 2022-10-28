https://ria.ru/20221028/reestr-1827671980.html
Два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов
Два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 28.10.2022
Два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ включил двух человек и одну компанию в реестр СМИ-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:06
2022-10-28T21:06
2022-10-28T21:53
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил двух человек и одну компанию в реестр СМИ-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства."Докучаев* Алексей Алексеевич, Баев* Андрей Сергеевич, Закрытая компания с ограниченной ответственностью "Букмейт Лимитед"** (Ирландия)", - следует из перечня Минюста.Как следует из информации на сайте Bookmate, Андрей Баев* - генеральный директор компании. На том же ресурсе отмечается, что "Букмейт** - это приложение для чтения с огромной библиотекой и выгодной подпиской".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
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россия, общество, ирландия
Россия, Общество, Ирландия
21:06 28.10.2022 (обновлено: 21:53 28.10.2022)
Два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов
Минюст России: два человека и одна компания пополнили реестр СМИ-иноагентов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил двух человек и одну компанию в реестр СМИ-иноагентов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства.
"Докучаев* Алексей Алексеевич, Баев* Андрей Сергеевич, Закрытая компания с ограниченной ответственностью "Букмейт Лимитед"** (Ирландия)", - следует из перечня Минюста.
Как следует из информации на сайте Bookmate, Андрей Баев* - генеральный директор компании. На том же ресурсе отмечается, что "Букмейт** - это приложение для чтения с огромной библиотекой и выгодной подпиской".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.