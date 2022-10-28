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Северокорейские баллистические ракеты пролетели 230 километров - РИА Новости, 28.10.2022
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Северокорейские баллистические ракеты пролетели 230 километров
Северокорейские баллистические ракеты пролетели 230 километров - РИА Новости, 28.10.2022
Северокорейские баллистические ракеты пролетели 230 километров
Баллистические ракеты малой дальности, пущенные КНДР в сторону Японского моря в пятницу, пролетели около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:03
2022-10-28T09:27
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сша
япония
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СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Баллистические ракеты малой дальности, пущенные КНДР в сторону Японского моря в пятницу, пролетели около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и максимальной скоростью около 5 Махов, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее южнокорейские военные засекли пуски ракет КНДР из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11:59 и 12:18 (05.59 и 06.18 мск).По данным комитета, ракеты пролетели около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и максимальной скоростью около 5 Махов."Запуски баллистических ракет Северной Кореей являются актами серьезной провокации, которые подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе", - говорится в пресс-релизе комитета. Южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США отслеживают действия КНДР и сохраняют готовность на случай дальнейших провокаций.В пятницу заканчиваются крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук", которые проходили с 18 по 28 октября.Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков, три из них были испытаниями крылатых ракет.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сша, япония
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, США, Япония
09:03 28.10.2022 (обновлено: 09:27 28.10.2022)
 
Северокорейские баллистические ракеты пролетели 230 километров

Пущенные КНДР баллистические ракеты пролетели 230 километров со скоростью в пять махов

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Баллистические ракеты малой дальности, пущенные КНДР в сторону Японского моря в пятницу, пролетели около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и максимальной скоростью около 5 Махов, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее южнокорейские военные засекли пуски ракет КНДР из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11:59 и 12:18 (05.59 и 06.18 мск).
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По данным комитета, ракеты пролетели около 230 километров с максимальной высотой в 24 километра и максимальной скоростью около 5 Махов.
"Запуски баллистических ракет Северной Кореей являются актами серьезной провокации, которые подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе", - говорится в пресс-релизе комитета. Южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США отслеживают действия КНДР и сохраняют готовность на случай дальнейших провокаций.
В пятницу заканчиваются крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук", которые проходили с 18 по 28 октября.
Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков, три из них были испытаниями крылатых ракет.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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