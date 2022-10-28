https://ria.ru/20221028/rakety-1827406600.html

ВС США заявили, что пуск ракет КНДР не нес непосредственной угрозы

ВС США заявили, что пуск ракет КНДР не нес непосредственной угрозы - РИА Новости, 28.10.2022

ВС США заявили, что пуск ракет КНДР не нес непосредственной угрозы

Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:32

2022-10-28T08:32

2022-10-28T08:55

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вооруженные силы сша

южная корея

япония

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (USINDOPACOM).Агентство Ренхап ранее сообщило со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея в пятницу пустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным агентства, зафиксированы пуски ракет КНДР из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11.59 и 12.18 (05.59 и 06.18 мск).В заявлении отмечается, что в США знают о ракетных пусках и "тесно консультируются" с союзниками и партнерами."Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не представляет непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или наших союзников, запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - подчеркивается в пресс-релизе.Обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются "нерушимыми", добавили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.В пятницу заканчиваются крупные ежегодные учения армии Южной Кореи "Хогук", которые проходили с 18 по 28 октября.Пхеньян с 25 сентября провел уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков, три из них были испытаниями крылатых ракет.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения - как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221013/raketa-1823858663.html

https://ria.ru/20221028/kndr-1827390305.html

https://ria.ru/20221028/kndr-1827401199.html

сша

южная корея

япония

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в мире, сша, вооруженные силы сша, южная корея, япония