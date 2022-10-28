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В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора - РИА Новости, 28.10.2022
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В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора
В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора - РИА Новости, 28.10.2022
В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора
Власти Красноярска выдали предписание подрядной организации после резонансного видео с рабочими, которые катались в ковше экскаватора ради развлечения. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:48
2022-10-28T14:48
происшествия
красноярск
жкх
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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Власти Красноярска выдали предписание подрядной организации после резонансного видео с рабочими, которые катались в ковше экскаватора ради развлечения.По словам представителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) города Олеси Кочеровой, инцидент произошел в Октябрьском районе с рабочими, устанавливающими дорожные знаки.В социальных сетях и местных Telegram-каналах появилось видео с двумя рабочими, сидящими в ковше экскаватора."Рабочие подрядной организации КДСК грубо нарушили правила техники безопасности при устройстве дорожно-знаковой информации. За что специалисты УДИБ уже направили предписание в адрес подрядной организации", - сказала РИА Новости собеседница агентства.Она пояснила, что согласно предписанию подрядная организация сама должна определить наказание для нарушителей.
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происшествия, красноярск, жкх
Происшествия, Красноярск, ЖКХ
14:48 28.10.2022
 
В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора

Власти Красноярска выдали предписание после видео с сидевшими в ковше экскаватора рабочими

© 360tv/TelegramКрасноярские рабочие в ковше экскаватор. Кадр видео
Красноярские рабочие в ковше экскаватор. Кадр видео
© 360tv/Telegram
Красноярские рабочие в ковше экскаватор. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Власти Красноярска выдали предписание подрядной организации после резонансного видео с рабочими, которые катались в ковше экскаватора ради развлечения.
По словам представителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) города Олеси Кочеровой, инцидент произошел в Октябрьском районе с рабочими, устанавливающими дорожные знаки.
В социальных сетях и местных Telegram-каналах появилось видео с двумя рабочими, сидящими в ковше экскаватора.
"Рабочие подрядной организации КДСК грубо нарушили правила техники безопасности при устройстве дорожно-знаковой информации. За что специалисты УДИБ уже направили предписание в адрес подрядной организации", - сказала РИА Новости собеседница агентства.
Она пояснила, что согласно предписанию подрядная организация сама должна определить наказание для нарушителей.
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