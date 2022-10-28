https://ria.ru/20221028/rabochie-1827531473.html

В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора

В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора - РИА Новости, 28.10.2022

В Красноярске сняли на видео рабочих, катавшихся в ковше экскаватора

Власти Красноярска выдали предписание подрядной организации после резонансного видео с рабочими, которые катались в ковше экскаватора ради развлечения. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:48

2022-10-28T14:48

2022-10-28T14:48

происшествия

красноярск

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827528315_0:282:980:833_1920x0_80_0_0_bc4ab16b6ea89b210e2d3f1843b7cb37.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Власти Красноярска выдали предписание подрядной организации после резонансного видео с рабочими, которые катались в ковше экскаватора ради развлечения.По словам представителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) города Олеси Кочеровой, инцидент произошел в Октябрьском районе с рабочими, устанавливающими дорожные знаки.В социальных сетях и местных Telegram-каналах появилось видео с двумя рабочими, сидящими в ковше экскаватора."Рабочие подрядной организации КДСК грубо нарушили правила техники безопасности при устройстве дорожно-знаковой информации. За что специалисты УДИБ уже направили предписание в адрес подрядной организации", - сказала РИА Новости собеседница агентства.Она пояснила, что согласно предписанию подрядная организация сама должна определить наказание для нарушителей.

https://ria.ru/20210309/yamal-1600402377.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, жкх