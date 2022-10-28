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Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе - РИА Новости, 28.10.2022
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Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе
Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе - РИА Новости, 28.10.2022
Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе
Президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил в пятницу в РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:41
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в мире
цены на нефть
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил в пятницу в интервью Newsmax бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт."Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба", — сказал военачальник.Генерал также отметил заявление Путина о том, что Россия открыта для дипломатии по украинскому вопросу. Холт высказал мнение, что США должны согласиться на переговоры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта."Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров", — подчеркнул генерал.Российский президент, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, назвал предстоящее десятилетие самым важным со времен окончания Второй мировой войны. Он заявил, что однополярный мир уходит в прошлое, потому что Запад не способен единолично управлять человечеством.Путин также заявил, что проблему Украины могут быстро решить мирным путем те, кто реализует политику в Вашингтоне, им надо только послать сигнал.
https://ria.ru/20221028/putin-1827445473.html
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в мире, цены на нефть, сша, владимир путин, россия, украина, ввс сша
В мире, Цены на нефть, США, Владимир Путин, Россия, Украина, ВВС США
21:41 28.10.2022 (обновлено: 21:58 28.10.2022)
 
Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе

Американский генерал в отставке Холт согласился с предупреждением Путина о мировой угрозе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил в пятницу в интервью Newsmax бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.
"Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба", — сказал военачальник.
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Генерал также отметил заявление Путина о том, что Россия открыта для дипломатии по украинскому вопросу. Холт высказал мнение, что США должны согласиться на переговоры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
"Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров", — подчеркнул генерал.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Российский президент, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, назвал предстоящее десятилетие самым важным со времен окончания Второй мировой войны. Он заявил, что однополярный мир уходит в прошлое, потому что Запад не способен единолично управлять человечеством.
Путин также заявил, что проблему Украины могут быстро решить мирным путем те, кто реализует политику в Вашингтоне, им надо только послать сигнал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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В миреЦены на нефтьСШАВладимир ПутинРоссияУкраинаВВС США
 
 
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