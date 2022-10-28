https://ria.ru/20221028/putin-1827675391.html

Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе

Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе - РИА Новости, 28.10.2022

Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе

Президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил в пятницу в РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:41

2022-10-28T21:41

2022-10-28T21:58

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил в пятницу в интервью Newsmax бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт."Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба", — сказал военачальник.Генерал также отметил заявление Путина о том, что Россия открыта для дипломатии по украинскому вопросу. Холт высказал мнение, что США должны согласиться на переговоры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта."Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров", — подчеркнул генерал.Российский президент, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, назвал предстоящее десятилетие самым важным со времен окончания Второй мировой войны. Он заявил, что однополярный мир уходит в прошлое, потому что Запад не способен единолично управлять человечеством.Путин также заявил, что проблему Украины могут быстро решить мирным путем те, кто реализует политику в Вашингтоне, им надо только послать сигнал.

https://ria.ru/20221028/putin-1827445473.html

https://ria.ru/20221028/putin-1827439388.html

https://ria.ru/20221028/bayden-1827395043.html

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