https://ria.ru/20221028/putin-1827445473.html

В Британии пришли в восторг от замечания Путина в адрес Трасс

В Британии пришли в восторг от замечания Путина в адрес Трасс - РИА Новости, 28.10.2022

В Британии пришли в восторг от замечания Путина в адрес Трасс

Читатели газеты The Times позитивно оценили выступление президента России Владимира Путина, в котором он назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:55

2022-10-28T11:55

2022-10-28T17:28

владимир путин

лиз трасс

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

украина

политика

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели газеты The Times позитивно оценили выступление президента России Владимира Путина, в котором он назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой, которая немного не в себе"."Это очень смешно, я даже соглашусь с Путиным", — написал один из пользователей."Ей подходит такое определение", — констатировал еще один читатель."Путин прав, она была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку. Такое вообще лечится?" — задался вопросом четвертый пользователь."Который раз убеждаюсь, что человек должен пройти тест на психику, прежде чем становиться премьер-министром такой огромной страны", — заключили комментаторы.О готовности применить ядерное оружие в случае необходимости Трасс говорила в августе, перед выборами нового главы британского правительства. Путин припомнил эти слова, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что "девушка была явно не в себе", однако ее никто не поправил.Путин говорил также и о том, что, пока ядерное оружие существует, всегда остается опасность его применения. При этом он подчеркнул, что условия, при которых Россия считает возможным нанести ядерный удар, строго определены военной доктриной: для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827336404.html

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, лиз трасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, украина, политика