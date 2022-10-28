https://ria.ru/20221028/putin-1827445473.html
В Британии пришли в восторг от замечания Путина в адрес Трасс
В Британии пришли в восторг от замечания Путина в адрес Трасс - РИА Новости, 28.10.2022
В Британии пришли в восторг от замечания Путина в адрес Трасс
Читатели газеты The Times позитивно оценили выступление президента России Владимира Путина, в котором он назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:55
2022-10-28T11:55
2022-10-28T17:28
владимир путин
лиз трасс
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
украина
политика
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели газеты The Times позитивно оценили выступление президента России Владимира Путина, в котором он назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой, которая немного не в себе"."Это очень смешно, я даже соглашусь с Путиным", — написал один из пользователей."Ей подходит такое определение", — констатировал еще один читатель."Путин прав, она была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку. Такое вообще лечится?" — задался вопросом четвертый пользователь."Который раз убеждаюсь, что человек должен пройти тест на психику, прежде чем становиться премьер-министром такой огромной страны", — заключили комментаторы.О готовности применить ядерное оружие в случае необходимости Трасс говорила в августе, перед выборами нового главы британского правительства. Путин припомнил эти слова, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что "девушка была явно не в себе", однако ее никто не поправил.Путин говорил также и о том, что, пока ядерное оружие существует, всегда остается опасность его применения. При этом он подчеркнул, что условия, при которых Россия считает возможным нанести ядерный удар, строго определены военной доктриной: для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.
https://ria.ru/20221027/zapad-1827336404.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, лиз трасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, украина, политика
Владимир Путин, Лиз Трасс, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США, Украина, Политика
11:55 28.10.2022 (обновлено: 17:28 28.10.2022)
В Британии пришли в восторг от замечания Путина в адрес Трасс
Читатели The Times согласились с Путиным, назвавшим Трасс "девушкой немного не в себе"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Читатели газеты The Times
позитивно оценили выступление президента России Владимира Путина, в котором он назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой, которая немного не в себе".
"Это очень смешно, я даже соглашусь с Путиным", — написал один из пользователей.
"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Ее сумасшествие налицо", — поделился мнением другой.
"Ей подходит такое определение", — констатировал еще один читатель.
"Путин прав, она была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку. Такое вообще лечится?" — задался вопросом четвертый пользователь.
"Который раз убеждаюсь, что человек должен пройти тест на психику, прежде чем становиться премьер-министром такой огромной страны", — заключили комментаторы.
О готовности применить ядерное оружие в случае необходимости Трасс говорила в августе, перед выборами нового главы британского правительства. Путин припомнил эти слова, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что "девушка была явно не в себе", однако ее никто не поправил.
Путин говорил также и о том, что, пока ядерное оружие существует, всегда остается опасность его применения. При этом он подчеркнул, что условия, при которых Россия считает возможным нанести ядерный удар, строго определены военной доктриной: для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.